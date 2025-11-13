경기도, 2026학년도 수능 결시율 작년보다 다소 '하락'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국사 11.93%·탐구 10.20% 잠정 집계

수능 부정행위 27건 내외 발생

경기도교육청(교육감 임태희)이 경기도 내 2026학년도 대학수학능력시험(이하 수능)의 주요 상황을 잠정 집계했다.

13일 18시 기준 2026학년도 수능 경기도 교시별 결시율은 ▲1교시 국어 영역 10.39% ▲2교시 수학 영역 9.93% ▲3교시 영어 영역 10.66% ▲4교시 한국사 영역은 11.93%, 탐구 영역은 10.20%로 잠정 집계됐다.

이는 지난 2025학년도 수능 교시별 결시율(1교시 11.12%, 2교시 10.53%, 3교시 11.35%, 4교시 한국사 영역 12.41%, 탐구 영역 12.09%)과 비교해 전반적으로 다소 낮아진 수치다.

도내에서 발생한 수능 부정행위는 27건 내외(5교시 미집계 상태임)로 잠정 집계됐다. ▲반입금지 물품 및 시험 중 부정한 휴대물 소지 13건 ▲종료령 후 답안지 표기 7건 ▲4교시 탐구 영역 응시 절차 위반 7건이다. 부정행위자로 최종 확정되면 당해 연도 성적은 무효 처리가 된다.





한편 2026학년도 수능 시험 문제와 정답에 대한 이의신청 기간은 13일부터 17일까지 5일간이다. 오는 25일에 정답이 확정 발표되면 성적 통지 및 배부는 12월 5일부터 제공할 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

