넥써쓰 장현국 "블록체인 메신저·브라우저로 웹3 생태계 확장"

장현국 대표, 내년 사업 계획 발표

"블록체인 기술로 거래 UX 변화"

"MMORPG 신작 5종 이상 출시"

장현국 넥써쓰 대표가 내년부터 블록체인 기반의 웹3 브라우저·메신저 사업을 추진할 계획이라고 밝혔다.

장현국 넥써쓰 대표가 13일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 현장 기자 간담회에서 질의응답 하고 있다. 게임기자단 제공

장 대표는 13일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 현장 기자 간담회에서 "웹3 메신저를 하겠다는 좋은 팀을 만나 내년도 주된 사업 중 하나로 전개, 생태계를 확장하려고 한다"고 말했다.

그는 카카오톡이 시니어층의 인터넷 뱅킹에 대한 거부감을 없앤 사례를 들면서 "웹3 메신저가 가상화폐 지갑 설치 및 송금·결제를 쉽게 만들어줄 것"이라고 했다.

웹3 브라우저 사업 관련해서는 "블록체인 기술로 개인 데이터에 대한 보상을 가능케 하는 게 핵심"이라고 강조했다. 그는 "플랫폼이나 웹서비스 회사들이 이용자의 개인 정보나 검색·주문 내역 등을 기반으로 광고하고 돈을 버는데, 정상적인 비즈니스라면 이용자에게도 수익 배분을 해줘야 한다"며 이같이 전했다.

블록체인 플랫폼 '크로쓰'에 연동해 다중접속역할수행게임(MMORPG)을 5종 이상 출시할 계획도 밝혔다. 장 대표는 "최근 출시한 '로한2'보다 이전에 더 좋은 성과를 냈거나 낼 것"이라고 "플랫폼 고도화와 함께 양대 축으로 삼고 해 나갈 것"이라고 강조했다.

넥써쓰는 최근 신작 '샤우트'도 텔레그램에 베타 론칭해 서비스 중이다. 추후 '라인' 생태계를 통해 정식 출시할 예정으로, 일본 시장 공략을 위한 대학·오프라인 이벤트도 기획하고 있다고 했다.





아울러 장 대표는 독점 파트너십을 체결한 인공지능(AI) 기반 게임 제작 플랫폼 버스에잇(Verse8)에 대해 "지난달 월간 활성 이용자(MAU)가 300만명을 돌파했다"라며 "현재 프리시드 투자금액의 7배 수준으로 투자 유치를 진행하고 있다"고 설명했다.





부산=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

