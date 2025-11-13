제주서 '우롱차 봉지' 마약 또 발견…벌써 12번째

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해류 따라 유입 가능성 조사

제주시 우도면에서 발견된 물체. 제주지방해양경찰청 제공

제주 우도 해안에서 중국산 우롱차 봉지로 위장된 마약류가 또다시 발견됐다.

제주지방해양경찰청은 12일 제주시 우도면 연평리 일대에서 약 1kg씩 포장된 마약류 의심 물체 2개를 수거했다고 13일 밝혔다. 전날 우도 해안 정화작업 중 바다환경지킴이가 신고한 1개를 포함하면 우도에서만 이틀 새 3개가 추가로 발견된 셈이다. 이들 물체는 모두 중국산 우롱차 포장 형태와 동일해 향정신성 의약품 케타민으로 추정된다.

이번 수거분까지 포함해 제주에서 지금까지 확인된 차 위장 케타민 발견 사례는 총 12건이다. 첫 사례는 9월 29일 서귀포시 성산읍 해안에서 약 20kg 규모가 발견된 건으로, 이후 ▲10월 24일 제주시 애월읍 ▲10월 31일·11월 4일 제주시 조천읍 ▲11월 1일 제주항 ▲11월 7일 제주시 용담포구 ▲11월 10일 제주시 동복리·애월읍 ▲11월 11일 제주시 구좌읍 ▲11월 11~12일 제주시 우도면 등에서 1kg 단위 포장이 잇따라 발견됐다.

지난 9월 말 첫 발견 이후 두 달 동안 제주 전역에서 수거된 '차(茶) 제품 위장' 케타민은 총 12건, 무게는 약 31kg에 이른다. 최대 100만명 이상이 동시에 투약할 수 있는 양으로, 제주도민 66만5000명이 투약하고도 남는 규모다.

포장 형태는 두 가지로 나뉜다. 초록색 우롱차 포장과 은색 차 포장이며, 대부분 1kg씩 개별 포장돼 있다. 한 차례는 1kg 포장 10개가 버블랩('뽁뽁이')으로 함께 묶인 상태로 발견됐다. 제주 밖에서도 비슷한 형태의 물체가 확인됐다. 경북 포항에서는 최근 한 달간 세 차례, 일본에서도 두 차례 동일한 형태의 신고가 접수됐다.

해경은 마약류가 동남아시아 해역에서 구로시오 해류를 따라 대만·일본을 거쳐 제주로 떠밀려왔을 가능성에 무게를 두고 있다.

제주도에서 발견된 '차' 봉지 마약 현황. 제주지방해양경찰청 제공

현재까지는 유통 흔적이나 명확한 단서는 확보되지 않았다. 제주해경은 회수된 포장지에서 지문·유전자 등 식별정보를 찾지 못했으며, 포장지 1개에서 털이 발견됐으나 모근이 없어 분석이 불가능하다는 설명이다. 케타민 성분이 동일한지, 제조 조직을 특정할 수 있는 '마약 지문'이 있는지는 추후 분석 결과로 확인될 예정이다. 성분 분석에는 최대 두 달이 소요된다.

제주해경은 국제 공조도 병행하고 있다. 미국·중국·호주·일본·싱가포르·캄보디아·대만·태국 등 주요 국가에 비슷한 사례가 있는지 확인하고 있으며, 지난 4월 캄보디아에서 유사한 형태의 차 위장 마약이 단속된 사례도 파악된 상태다.





해경은 오는 17일 민관 합동으로 제주 해안 전역에서 추가 마약 수색작업을 진행할 예정이다.





이이슬 기자

