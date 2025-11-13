대진대 최경숙 교수, '영양교육과영양상담' 세종도서 학술도서 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대진대학교(총장 장석환) 식품영양학과 최경숙 교수의 공동 저서 '영양교육과영양상담'이 2025년 세종도서 학술부문에 선정됐다.

'영양교육과영양상담' 표지. 대진대학교 제공

해당 도서는 식품영양학 분야 중 영양교육 및 상담 영역에 집중한 전문 학술서로, 현태선(충북대), 김기랑(단국대), 박소현(한림대), 송수진(한남대), 송윤주(가톨릭대), 유현주(식생태문화협회), 황지윤(상명대) 교수와 최경숙 교수(대진대)가 공동 집필했으며, 2025년 3월 13일 파워북을 통해 초판 발간됐다.

특히 이번 도서는 기존 영양 전공서들이 다루지 않았던 현상 이면의 기본 원리와 이론을 심층적으로 고찰하고, 실무 전문가들이 개별 니즈에 맞춘 전략적 영양상담을 수행하는 데 활용 가능한 과학적 기반을 충실히 제시한 점에서 높은 평가를 받았다. 올해 식품영양학 분야에서는 유일하게 세종도서에 선정되는 영예를 안았다.

세종도서 지원사업은 한국출판문화산업진흥원이 주관하며, 국내 초판 발간된 우수 학술서를 대상으로 기획, 내용, 편집, 완성도·도전성·참신성 등 다면적 기준으로 심사해 선정 도서를 결정한다.





선정된 도서는 2026년 1~2월 중 전국 공공도서관, 사회복지시설, 인문교양시설, 해외문화원 등에 보급될 예정으로, 해외 독자들과 국내 독서 소외계층에게도 학문적 기여를 확산할 수 있는 공공적 가치를 더할 전망이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

