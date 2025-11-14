[AI혁명](175)복잡한 특허 검색 푼 비투윈…"누구나 기술 찾도록"

자연어로 특허 탐색…검색 장벽 낮춰

AI로 의미 기반 기술 연결·요약 구현

“가치 흐름까지 보여주는 플랫폼 목표”

인공지능(AI)이 기존의 특허 검색 한계를 정면으로 깨고 있다. 전문가만 이해할 수 있던 기술 문서를 일반인도 자연어로 탐색할 수 있게 하려는 변화다. 비투윈은 이 불투명한 특허 생태계를 열린 구조로 바꾸려 한다.

김주연 비투윈 대표는 14일 아시아경제와의 인터뷰에서 "특허 시장은 규모도 크고 활용 가능성도 무궁무진하지만 실제로는 소수 기업만 이 정보를 다루고 있다"며 "좋은 기술을 공개하고 모두가 발전하자는 특허 제도의 본래 취지가 시장에서는 제대로 작동하지 않는 현실이 안타까웠다"고 말했다.

김주연 비투윈 대표. 비투윈

변리사 출신인 그는 대학·연구소·기업 간 기술이전 프로젝트를 수없이 진행하면서 '특허의 의미를 아는 소수만 시장을 움직이는 구조'가 기술 생태계의 성장을 가로막고 있다고 판단했다. AI가 맥락을 이해하고 언어를 해석하는 방식이 빠르게 발전하면서 기존 구조를 기술로 바꿀 수 있다는 확신이 서자 2021년 비투윈을 창업했다.

비투윈의 '아이엠서치(AIEM Search)'는 특허 검색의 진입 장벽을 대폭 낮춘 서비스다. 기존 특허 검색은 복잡한 불린 연산자(AND·OR·NOT)를 조합해 검색식을 만들어야 했지만, 사용자가 "바르는 비만약 관련 특허를 찾아줘"라고 묻기만 하면 AI가 관련 물성·환경 조건을 스스로 추론해 검색식을 구성한다. 단순히 '바르는' '비만약'이라는 단어가 포함된 문서를 찾는 것이 아니라 '패치', '경피(transdermal)' 등 의미상으로 연결 가능한 키워드를 모두 반영해 적합한 특허를 도출한다.

아이엠서치 서비스는 대학·연구기관을 중심으로 빠르게 확산하고 있다. 김 대표는 "특허 검색은 특허를 깊이 이해하는 사람이 아니면 원하는 정보를 찾기 어려운 구조여서 일반 사람들이 특허 자체에 접근하지 못하고 있었다"며 "변리사 입장에서도 머릿속으로 구상해야 하는 시간이 줄어 특허를 찾는 시간을 빠르게 줄일 수 있다"고 말했다.

그는 AI 시대의 특허 시장이 단순한 검색 기능을 넘어 기술의 가치를 판단하는 단계로 이동해야 한다고 강조했다. 궁극적 목표는 누구나 특허의 '가치'를 정확하게 파악할 수 있는 플랫폼을 구축하는 것이다. 기술 가치는 규제 변화, 공급망 리스크, 국제 분쟁, 경쟁 기술의 등장 등 외부 요인에 따라 실시간으로 움직이기 때문에 이를 주식처럼 실시간으로 볼 수 있도록 하는 게 목표다.

김 대표는 "희토류 수출 규제 한 번이면 특정 소재 기반 공정 특허의 가치는 순식간에 떨어질 수 있고 반대로 돌파구 기술이 등장하면서 한동안 사장됐던 기술이 다시 살아나기도 한다"며 "이런 외부 변수를 실시간으로 반영해 기술 가치 흐름을 시각화하는 것이 우리의 최종 목표"라고 말했다.





이어 "앞으로는 연구자·기업·투자자가 같은 데이터 기반 정보 위에서 의사결정을 내려갈 수 있도록 하는 것이 우리가 가야 할 방향"이라고 덧붙였다.





이성민 기자

