경북TP·컴퓨터케이트, 제조기업 AX 지원 생태계 고도화 위한 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능·디지털 전환 역량강화 및 스마트제조혁신 협력 체계 구축

AX·DX 통한 지역 주력산업 경쟁력 강화 및 신성장 동력 창출 목표

(재)경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)는 지난 12일 본원 세미나실에서 ㈜컴퓨터메이트(대표 서상인, 김성호)와 경북 제조기업 AX 지원 생태계 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 경북지역 중소·중견 제조기업의 인공지능 전환(AX)과 디지털 전환(DX)을 촉진하고, 스마트제조혁신 역량을 체계적으로 강화하기 위해 추진됐다.

AD

양 기관은 ▲경북 AX/DX, 스마트제조혁신 역량강화 생태계 조성 ▲경북 주력산업 AX/DX 촉진 및 신성장 동력 발굴 ▲지역 기업의 제조데이터 활용 및 스마트공장 AX 적용 확대 ▲AX/DX 신규사업 발굴 및 기획, 전문기관 간 네트워킹 강화 ▲우수 공급기업 지역 유치 및 입주지원 등에 대해 협력할 예정이다.

컴퓨터메이트는 스마트공장 및 AI 솔루션 전문기업으로서, 경북TP 단지 내 기업부설연구소의 입주를 통해 경북지역 제조현장의 인공지능 기술 적용 및 스마트공장의 인공지능 전환을 선도할 계획이다.

경북TP는 이를 기반으로 지역 내 AX 지원 생태계 기반을 확장하고, 경북 제조산업 고도화와 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 공동 사업을 추진한다.

서상인 컴퓨터메이트 대표이사는 "경북테크노파크와의 협력은 기술기반 AI 솔루션이 현장 제조혁신에 실질적으로 기여할 수 있는 계기가 될 것"이라며 "AI 중심의 스마트제조 고도화를 통해 경북지역 기업의 생산성 형상과 글로벌 도약을 지원하겠다"고 말했다.





AD

하인성 경북TP 원장은 "DX와 AX는 지역 제조업이 지속가능한 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 전략"이라며, "이번 협약을 계기로 경북테크노파크가 중심이 돼 현장 중심의 AI·DX 확산, 기업 맞춤형 AX 지원 생태계를 조성하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>