광주 수능 결시율 7.13%…국어·수학 “킬러 없이도 변별력”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 이어 두 번째로 낮은 결시율

출제본부 “작년과 비슷하거나 다소 어려워”

광주 지역 수능 결시율이 지난해보다 낮아진 가운데, 올해 국어·수학 영역은 '킬러 문항'을 배제한 채 작년과 비슷하거나 다소 어려운 수준으로 출제됐다는 분석이 나왔다. 상위권의 경우 변별력 문항 풀이 여부가 성적을 가를 것으로 전망된다.

13일 오전 광주 서구 화정동 서석고등학교에 마련된 제21시험장 정문 앞에서 수험생들이 다른 수험생을 응원하고 있다. 민찬기 기자

AD

13일 광주시교육청에 따르면 2026학년도 대학수학능력시험 1교시 국어영역 지원자 1만7,607명 중 1,256명이 응시하지 않아 결시율은 7.13%로 집계됐다. 지난해 7.62%보다 0.49%포인트 줄었으며, 전국 평균 결시율(9.4%대)보다 낮아 부산에 이어 두 번째로 낮았다.

올해 광주 응시자는 1만7,731명으로 전년 대비 885명(5.3%) 증가했다. 재학생은 974명(8.3%), 검정고시 등 기타 지원자는 88명(11.9%) 늘어난 반면 졸업생은 177명(4.0%) 감소했다.

긴장되는 수능. 연합뉴스

결시율이 낮게 나타난 가운데, 출제 경향도 지난해 기조를 크게 벗어나지 않은 것으로 분석됐다. 출제본부는 난이도 조절 원칙을 유지해 '킬러 문항'을 배제하면서도 변별력을 확보했다고 밝혔다.

김창원 수능 출제위원장(경인교대 교수)은 이날 정부세종청사 브리핑에서 "공교육 과정에서 다루는 내용만으로 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도 문항을 고르게 출제했다"며 "사교육에서 문제 풀이 기술을 반복 훈련한 학생에게 유리한 문항은 배제했다"고 말했다.

EBS 연계율도 문항 수 기준 50% 수준에서 체감 연계도를 높이는 방향으로 출제했다고 설명했다.

국어 영역은 독서 지문의 난도가 높았다는 분석이 나왔다. EBS 국어 대표 강사 한병훈 교사는 "독서 난도가 올라갔지만, 문학과 선택과목 난도는 낮아졌다"며 "전체적으로는 지난해 수능과 유사한 수준"이라고 말했다. 수학 영역은 상위권 점수 차를 가를 변별력 문항이 적절히 배치됐다는 평가가 뒤따랐다.

입시업체들은 국어는 "지난해와 비슷하거나 조금 어려움", 수학은 "9월 모의평가보다 다소 어려움" 등으로 분석했다.

올해 수능 지원자는 55만4,174명으로 전년 대비 3만1,504명(6.0%) 증가했다. 특히 '황금돼지띠'인 2007년생이 고3으로 수능을 보면서 재학생 지원자가 37만1,897명으로 크게 늘었다. 반면 졸업생은 감소했다.

자연계 최상위권 진학을 좌우하는 의대 모집정원은 2026학년도 선발에서 증원 전 수준(3,123명)으로 돌아가 지원 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.





AD

전문가들은 고3 응시자 증가와 의대 정원 축소가 맞물리며 정시에서 재학생 비중이 더 커질 가능성을 지적한다. 입시업체 유웨이는 "졸업생의 정시 입지는 상대적으로 좁아질 수 있다"고 분석했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>