본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[인터뷰]틱톡으로 간 인신매매 해결사…"매년 2.9조 이용자 보호에 투자"

이현주기자

입력2025.11.22 06:30

시계아이콘01분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

발리언트 리치 틱톡 신뢰와안전팀 글로벌 파트너십 총괄
13년 검사 경력 "기소만으로 해결 안 돼 협력 필요"
"지역별 NGO, 플랫폼 안전 지키는 데 핵심 역할"

"신뢰에 기반한 안전은 틱톡의 단순한 업무 중 하나가 아니라 플랫폼 전체의 근간입니다."


발리언트 리치(Valiant Richey) 틱톡 신뢰와안전팀 글로벌 파트너십 총괄은 지난 12일 서울 강남구 코엑스에서 가진 아시아경제와 인터뷰에서 "플랫폼에 대한 안전함을 느껴야 틱톡에서 멋진 일들을 마음껏 펼칠 수 있다"며 이처럼 말했다.


[인터뷰]틱톡으로 간 인신매매 해결사…"매년 2.9조 이용자 보호에 투자" 발리언트 리치(Valiant Richey) 틱톡 신뢰와안전팀 글로벌 파트너십 총괄이 12일 서울 강남구 코엑스에서 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 강진형 기자
AD

틱톡은 지난해 이용자 보호 정책에 20억 달러(약 2조9000억원)를 투자할 정도로 안전에 각별히 신경을 쓰고 있다. 특히 청소년 안전은 가장 중요한 문제로 여기는 부분이다. 틱톡은 전 세계 공통으로 16세 미만 청소년은 다이렉트메시지(DM)을 받지 못하게 하고, 가족 페어링(family pairing)을 통해 부모가 자녀의 이용 시간, 유해 콘텐츠 접속 등을 관리할 수 있는 정책을 마련했다.


한발 더 나아가 틱톡은 청소년 보호 정책을 시행할 때 나라별 파트너들과의 상호 협력을 통해 진행한다. 파트너들은 해당 국가의 커뮤니티 상황과 맥락을 이해하고 틱톡이 이를 반영한 정책을 이행할 수 있도록 지원하는 역할을 맡는다. 나라마다 이모지나 온라인 은어가 사용되는 방식이 매우 다르기 때문에 꼭 필요한 조정이다. 이는 인공지능(AI)이 가진 한계를 보완해준다.


우리나라에서도 틱톡은 올해부터 청소년 비정부기구(NGO) 푸른나무재단, 탁틴내일과 협력해왔다. 글로벌 기업으로서는 이례적인 일이다. 이처럼 틱톡과 함께 협력하는 나라는 70여개국에 달한다. 리치 총괄은 "NGO와의 협력은 지역별 미묘한 차이점을 이해하는 데 매우 중요하다"면서 "플랫폼의 안전을 지키는 데 꼭 필요하다"고 말했다.


리치 총괄은 2023년 틱톡에 합류하기 전까지 유럽안보협력기구(OSCE) 인신매매 방지 특별대표 및 조정관으로 4년 간 활동했다. 경력 초반엔 미국 연방 검사로 13년간 근무하며 성착취 사건을 담당했다. 리치 총괄은 "청소년의 안전 문제는 매우 중요한 사안"이라면서 "틱톡에 합류한 것도 이곳에서 변화를 만들고 도움을 주고 싶다는 생각 때문이었다"고 말했다.


[인터뷰]틱톡으로 간 인신매매 해결사…"매년 2.9조 이용자 보호에 투자" 발리언트 리치(Valiant Richey) 틱톡 신뢰와안전팀 글로벌 파트너십 총괄이 12일 서울 강남구 코엑스에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자

리치 총괄은 "아동 관련 사건들을 많이 다루면서 아이들을 보호하는 일이 얼마나 중요한지 깊이 깨닫게 됐고 항상 더 큰 노력을 해야 한다고 생각했다"면서 "온라인 안전에는 틱톡의 책임도 있지만, 정부, NGO, 언론, 부모 등이 팀의 일원으로 노력하는 것이 필수"라고 강조했다.


이어 "틱톡의 안전 정책 핵심도 협력"이라고 말했다. 그는 "검찰 시절 기소의 중요성과 함께 한계도 깨달았다"며 "모든 사회 문제는 기소로만 해결할 수 없고 다양한 개입이 필요하기 때문에 틱톡은 다양한 안전 장치, (안전 문제에 관한)지식과 인식, 파트너십 등을 활용한 시스템으로 대응하려 한다"고 덧붙였다.


틱톡은 동북아시아, 유럽, 라틴아메리카, 미국, 브라질 등 10개 지역에 안전자문위원회를 두고 전문가들에게 제언을 구하고 있다. 또 15개국 28명으로 구성된 청소년 위원회를 운영해 기술 분야에서도 청소년의 의견이 반영되도록 하고 있다. 아울러 싱가포르, 로스앤젤레스(LA), 워싱턴 D.C., 더블린에 투명성 책임센터도 운영 중이다. 투명성 책임센터에서는 틱톡의 유해 콘텐츠 심사 과정, 추천 알고리즘 작동 원리 등을 설명해준다. 리치 총괄은 "나쁜 일이 처음부터 발생하지 않도록 막는 것이 중요한데, 누구도 혼자 해결할 수는 없다"고 말했다.


틱톡은 투명성 보고서를 통해 매년 더 많은 정보를 공유하려 한다. 올해 1분기에는 처음으로 2억건 이상 되는 동영상의 99%를 신고 발생 전 선제적으로 삭제했다는 내용을 공개했다. 리치 총괄은 "투명성은 신뢰 구축에 매우 중요하다"며 "틱톡이 안전 관련 정책을 어떻게 집행하는지 알 수 있게 하는 것이 목적"이라고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

세 아들의 아버지이기도 한 리치 총괄은 "안전에는 끝이 없다는 점을 알고 있다"면서 "이것이 우리가 다양한 파트너들과 계속 소통하는 이유로 앞으로 더 나아지기 위해 경청하고 더 많은 것을 실행할 것"이라고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기