[인터뷰]틱톡으로 간 인신매매 해결사…"매년 2.9조 이용자 보호에 투자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발리언트 리치 틱톡 신뢰와안전팀 글로벌 파트너십 총괄

13년 검사 경력 "기소만으로 해결 안 돼 협력 필요"

"지역별 NGO, 플랫폼 안전 지키는 데 핵심 역할"

"신뢰에 기반한 안전은 틱톡의 단순한 업무 중 하나가 아니라 플랫폼 전체의 근간입니다."

발리언트 리치(Valiant Richey) 틱톡 신뢰와안전팀 글로벌 파트너십 총괄은 지난 12일 서울 강남구 코엑스에서 가진 아시아경제와 인터뷰에서 "플랫폼에 대한 안전함을 느껴야 틱톡에서 멋진 일들을 마음껏 펼칠 수 있다"며 이처럼 말했다.

발리언트 리치(Valiant Richey) 틱톡 신뢰와안전팀 글로벌 파트너십 총괄이 12일 서울 강남구 코엑스에서 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 강진형 기자

AD

틱톡은 지난해 이용자 보호 정책에 20억 달러(약 2조9000억원)를 투자할 정도로 안전에 각별히 신경을 쓰고 있다. 특히 청소년 안전은 가장 중요한 문제로 여기는 부분이다. 틱톡은 전 세계 공통으로 16세 미만 청소년은 다이렉트메시지(DM)을 받지 못하게 하고, 가족 페어링(family pairing)을 통해 부모가 자녀의 이용 시간, 유해 콘텐츠 접속 등을 관리할 수 있는 정책을 마련했다.

한발 더 나아가 틱톡은 청소년 보호 정책을 시행할 때 나라별 파트너들과의 상호 협력을 통해 진행한다. 파트너들은 해당 국가의 커뮤니티 상황과 맥락을 이해하고 틱톡이 이를 반영한 정책을 이행할 수 있도록 지원하는 역할을 맡는다. 나라마다 이모지나 온라인 은어가 사용되는 방식이 매우 다르기 때문에 꼭 필요한 조정이다. 이는 인공지능(AI)이 가진 한계를 보완해준다.

우리나라에서도 틱톡은 올해부터 청소년 비정부기구(NGO) 푸른나무재단, 탁틴내일과 협력해왔다. 글로벌 기업으로서는 이례적인 일이다. 이처럼 틱톡과 함께 협력하는 나라는 70여개국에 달한다. 리치 총괄은 "NGO와의 협력은 지역별 미묘한 차이점을 이해하는 데 매우 중요하다"면서 "플랫폼의 안전을 지키는 데 꼭 필요하다"고 말했다.

리치 총괄은 2023년 틱톡에 합류하기 전까지 유럽안보협력기구(OSCE) 인신매매 방지 특별대표 및 조정관으로 4년 간 활동했다. 경력 초반엔 미국 연방 검사로 13년간 근무하며 성착취 사건을 담당했다. 리치 총괄은 "청소년의 안전 문제는 매우 중요한 사안"이라면서 "틱톡에 합류한 것도 이곳에서 변화를 만들고 도움을 주고 싶다는 생각 때문이었다"고 말했다.

발리언트 리치(Valiant Richey) 틱톡 신뢰와안전팀 글로벌 파트너십 총괄이 12일 서울 강남구 코엑스에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자

리치 총괄은 "아동 관련 사건들을 많이 다루면서 아이들을 보호하는 일이 얼마나 중요한지 깊이 깨닫게 됐고 항상 더 큰 노력을 해야 한다고 생각했다"면서 "온라인 안전에는 틱톡의 책임도 있지만, 정부, NGO, 언론, 부모 등이 팀의 일원으로 노력하는 것이 필수"라고 강조했다.

이어 "틱톡의 안전 정책 핵심도 협력"이라고 말했다. 그는 "검찰 시절 기소의 중요성과 함께 한계도 깨달았다"며 "모든 사회 문제는 기소로만 해결할 수 없고 다양한 개입이 필요하기 때문에 틱톡은 다양한 안전 장치, (안전 문제에 관한)지식과 인식, 파트너십 등을 활용한 시스템으로 대응하려 한다"고 덧붙였다.

틱톡은 동북아시아, 유럽, 라틴아메리카, 미국, 브라질 등 10개 지역에 안전자문위원회를 두고 전문가들에게 제언을 구하고 있다. 또 15개국 28명으로 구성된 청소년 위원회를 운영해 기술 분야에서도 청소년의 의견이 반영되도록 하고 있다. 아울러 싱가포르, 로스앤젤레스(LA), 워싱턴 D.C., 더블린에 투명성 책임센터도 운영 중이다. 투명성 책임센터에서는 틱톡의 유해 콘텐츠 심사 과정, 추천 알고리즘 작동 원리 등을 설명해준다. 리치 총괄은 "나쁜 일이 처음부터 발생하지 않도록 막는 것이 중요한데, 누구도 혼자 해결할 수는 없다"고 말했다.

틱톡은 투명성 보고서를 통해 매년 더 많은 정보를 공유하려 한다. 올해 1분기에는 처음으로 2억건 이상 되는 동영상의 99%를 신고 발생 전 선제적으로 삭제했다는 내용을 공개했다. 리치 총괄은 "투명성은 신뢰 구축에 매우 중요하다"며 "틱톡이 안전 관련 정책을 어떻게 집행하는지 알 수 있게 하는 것이 목적"이라고 설명했다.





AD

세 아들의 아버지이기도 한 리치 총괄은 "안전에는 끝이 없다는 점을 알고 있다"면서 "이것이 우리가 다양한 파트너들과 계속 소통하는 이유로 앞으로 더 나아지기 위해 경청하고 더 많은 것을 실행할 것"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>