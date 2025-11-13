"연달은 사고에 무거운 책임감"…제지·펄프 안전보건대회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전관리 우수사업장에 유한킴벌리 충주공장

한국제지연합회는 안전 문화 확산과 산업재해 예방을 위한 '제지·펄프 안전보건대회'를 개최했다고 13일 밝혔다.

(왼쪽부터) 김윤수 유한킴벌리 충주공장 공장장, 김대수 아세아제지 과장, 최현수 한국제지연합회장, 김효식 깨끗한나라 책임이 우수사업장 및 유공자 표창을 받은 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 한국제지연합회

이번 대회는 13일부터 이틀간 충북 충주에서 전국 주요 제지회사 안전·보건 및 현장 관리자 60여명이 참석한 가운데 개최됐다. 산업재해를 예방하고 안전한 일터를 구축하기 위한 실질적인 방안을 모색하기 위함이다.

주요 프로그램은 ▲우수사업장 및 유공자 표창 ▲충주고용노동지청의 '안전한 일터 프로젝트' 설명 ▲산업재해 예방책 마련을 위한 토의 ▲위험성 평가 사례 발표순으로 진행됐다. 참석자들은 이어 유한킴벌리 충주공장을 방문해 안전관리 체계를 견학했다.

최현수 한국제지연합회장은 개회사에서 "최근 제지업계에서 잇달아 발생하는 안타까운 사고에 무거운 책임감을 느낀다"며 "근로자의 생명과 안전을 보장하는 것이 최고의 가치이며 빈틈없는 안전보건 교육, 작업 환경 개선, 확고한 안전의식의 생활화 등을 통해 업계의 무재해 목표를 달성하자"고 당부했다.





한편, 이날엔 안전관리 우수 사업장으로 선정된 유한킴벌리 충주공장이 산업통상부 장관상을 받은 영예를 안았다. 유한킴벌리 충주공장은 다양한 안전 문화 확산 프로그램을 실시하고 협력사 안전보건 잠재 리스크 예방 활동 등을 통해 안전보건 경영을 강화해온 점을 높게 평가받았다. 아울러 김효식 깨끗한나라 책임과 김대수 아세아제지 과장이 우수 안전관리자로 선정됐다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

