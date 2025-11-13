서울역서 울진까지 '직통' 6시간 30분… 동해선 특별열차 타고 '울진 가을여행'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사 강원본부 협력



철도 관광상품 육성 본격화

"환승 없이 한 번에, 서울에서 울진까지"

지난 6일 울진역 개통 이후 처음으로 수도권 관광객 240명을 태운 대형 특별열차가 울진역 개통 이후 처음으로 종착역에 도착하며 울진의 철도 관광 시대를 활짝 열었다.

지난 6일 울진역 개통 이후 처음으로 수도권에서 관광객 240명을 태운 대형 특별열차가 울진역을 종점으로 도착했다. 울진군 제공

경북 울진군은 11월을 맞아 한국철도공사(KORAIL) 강원본부와 협력해 '국악와인열차', '동해산타열차' 등 관광 특별열차를 연이어 운영하며 지역 명품 관광상품 육성에 박차를 가하고 있다.

한국철도공사(KORAIL) 강원본부와 협력해 운행된 이번 특별열차는 오전 6시 30분 서울역을 출발해 대전과 대구를 거쳐 오후 1시에 울진역에 직행했다.

특히 울진역에 총 9량 길이의 대규모 관광열차가 정차한 것은 개통 이래 처음으로, 지역 주민과 관광객의 시선을 사로잡았다. 울진군은 이를 계기로 지역 명품 관광상품을 철도와 연계하는 데 더욱 박차를 가할 계획이다.

'단풍과 수산물축제가 함께하는 울진여행'을 주제로 기획된 이번 특별열차는 수도권에서 모인 관광객들에 환승 없이 울진에 도착해 여행을 즐길 수 있도록 구성됐으며, 특히 울진역에는 개통 이후 처음으로 총 9량 길이의 대규모의 관광열차가 정차하면서 지역주민과 관광객의 눈길을 끌었다.

관광객들은 6일 왕피천 케이블카와 성류굴을 관람하고 온천을 즐겼으며 7일에는 불영사를 관람한 후 죽변항 수산물 축제장을 찾아 삼삼오오 점심을 즐기고 다양한 수산물을 구입해 돌아가는 열차에 탑승하는 일정으로 진행됐다.

이어 오는 18일에는 겨울의 기운이 물씬 느껴지는 '동해산타열차'가 가족 단위 관광객들을 맞이할 예정이다.

동해산타열차는 산타와 함께 동해안을 달리는 이색 이벤트 열차로 열차 내 크리스마스 분위기 연출, 기념 포토존 등 가족 친화적 활동이 준비돼 있다. 이와 더불어 울진의 가을 막바지 단풍 구경과 울진바지게시장, 후포시장 방문 등 울진의 가을을 만끽할 수 있는 일정으로 구성됐다.

손병복 군수는 "이번 특별열차 운행을 계기로 향후 철도 기반의 관광상품을 지속적으로 발굴하고 지역축제와 연계한 관광객 유치에 박차를 가할 계획"이라고 전했다.





울진 철도여행은 코레일 강원본부로 문의하면 안내 받을 수 있다.





