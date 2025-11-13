대구행복진흥원, '대구양성평등 기반구축 포럼' 개최…배기철 이사장 "양성평등 기반 강화 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구행복진흥원(이사장 배기철) 대구성별영향평가센터는 13일 여성안전테마공간 SISO(대구콘서트하우스 1층)에서 '2025 대구양성평등 기반구축 포럼'을 개최했다.

대구성별영향평가센터는 여성가족부 지정으로 대구행복진흥원이 위탁·운영하고 있으며, 대구시와 9개 구·군, 교육청의 성별영향평가를 지원하기 위해 컨설팅, 교육, 이행점검, 우수사례 발굴 등의 업무를 수행하고 있다.

대구콘서트하우스 1층 여성안전테마공간 SISO에서 열린 '2025 대구양성평등 기반구축 포럼'에 앞서 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다.

이번 포럼은 여성가족부의 성평등가족부 전면 개편에 따라 성주류화 정책의 실효성을 높이고 지역 추진체계를 강화하기 위해 마련됐다. 성주류화 정책은 공공정책 전 과정에서 성평등 관점을 반영해 성별 격차를 해소하는 제도로, 성별영향평가·성인지 예산 및 결산·성인지 교육·성인지 통계 등이 주요 실행 수단이다.

이날 주제 발표에는 나성은 책임연구원(서울시여성가족재단)이 서울시의 성주류화 정책 추진체계와 현황을, 정현지 센터장(인천여성가족재단 양성평등센터)이 인천시의 성평등 정책 사례를 각각 소개했다.

이어진 종합토론에서는 임운택 교수(계명대학교 사회학과, 대구성별영향평가위원회 위원장)이 좌장을 맡았으며, 이해응 센터장(제주여성가족연구원 성별영향평가센터)과 이경숙 연구위원(대구행복진흥원)이 토론자로 참여해 지역별 성주류화 정책의 추진방향과 과제를 논의했다. 또한 대구시 및 9개 구군, 교육청의 성주류화 정책 실무담당자와 컨설턴트, 학계, 시민 등이 함께 의견을 나눴다.

이번 포럼을 통해 서울·인천·제주 등 타 지역의 성주류화 추진 사례를 비교·분석함으로써, 대구시의 성주류화 추진체계 정비 방향과 정책 실효성 제고를 위한 구체적인 과제를 도출할 수 있었다. 특히 각 지역의 정책 추진 경험과 협력 모델을 공유함으로써, 대구시가 향후 성평등 정책을 보다 지속가능하고 실질적으로 추진하기 위한 기반을 강화하는 계기가 되었다.





배기철 대구행복진흥원 이사장은 "성평등가족부의 기능과 역할 강화의 중심에는 성주류화 정책이 있다"며, "대구시와 협력해 정책 추진체계를 개선하고 실효성을 높여 양성평등 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.





