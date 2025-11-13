장바구니에 온기 가득… 새울원자력본부, 노사합동 전통시장 장보기 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울주군 소재 지역아동센터 8개소 생필품 지원

침체한 전통시장에 훈풍이 불고 있다. 새울원자력본부가 '노사 화합'을 상징하는 특별한 장보기에 나섰기 때문이다.

한국수력원자력 새울원자력본부 노사(본부장 소유섭, 노조위원장 김민영)는 13일 울주군 남창 옹기종기 전통시장에서 울주군 소재 지역아동센터에 전달할 생필품 구매를 위한 장보기 행사를 시행했다.

새울원자력본부 노사는 울산사회복지공동모금회와 함께 전통시장에서 440만원 상당의 생필품을 구매해 울주군 관내 지역아동센터 8곳에 전달했다.

이날 전달한 생필품은 지역아동센터에서 돌보고 있는 취약계층 아동들에게 무료로 제공하는 식사의 식자재로 사용된다.

소유섭 새울원자력본부장과 김민영 새울원전본부 노조위원장은 "추운 겨울을 앞두고 이번 행사가 지역상권 활성화에 도움이 되기를 바란다"라며 "새울본부는 앞으로도 전통시장 활성화와 지역사회 소외계층에 대한 나눔 실천 등 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 이어가겠다"라고 말했다.





새울원전본부 노사는 매 분기 지역 전통시장에서 구매한 생필품을 지역 복지시설에 전달해 지역상권 활성화와 지역의 어려운 이웃들에게 따뜻한 사랑을 전하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

