패션협회, 위조상품 방지 성과…한국지식재산보호원장상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K패션 브랜드의 가치 제고 공로 인정

중국 내 위조상품 약 3만점을 압수

한국패션협회가 운영하는 패션IP센터가 지식재산처 주최, 한국지식재산보호원 주관으로 열린 '2025 상표 분쟁대응 컨퍼런스' 에서 '한국지식재산보호원장상'을 수상했다고 13일 밝혔다.

패션IP센터는 지난해 6월 4일 출범한 이래로 국내 패션산업의 지식재산 기반을 강화하고 산업 구조에서의 보호 체계 확립에 앞장서 왔다.

패션IP센터는 AI 기반의 온라인 모니터링을 통해 약 1만2140건 이상의 온라인상 유통되고 있는 위조상품을 차단했고, 브랜드별 맞춤형 컨설팅을 통해 K패션 브랜드의 국내외 상표 사전점검과 상표출원 등록, 선출원 상표에 대한 이의신청 및 경고장 발송 등 IP 보호와 법적 대응 전략을 지원했다.

한국지식재산보호원장상을 수상한 한국패션협회 성래은 회장. 한국패션협회제공.

AD

중국 시장에서는 형사 단속을 실시해 중국 내 위조상품 약 3만점을 압수했다. 또한 위조상품 근절과 윤리적인 소비 촉진을 위해 카드뉴스, 숏폼영상 등 콘텐츠를 제작해 사회관계망서비스(SNS) 홍보를 강화하고 교육과 세미나를 개최하여 IP 정보를 공유하였다.





AD

성래은 회장은 "이번 수상은 패션산업이 단순한 디자인 산업을 넘어 지식재산을 기반으로 한 고부가가치 산업으로 성장하고 있음을 보여주는 의미 있는 결과"라며 "K패션이 글로벌 시장에서 브랜드 자산과 IP를 중심으로 성장할 수 있도록 산업 생태계 전반의 혁신을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 수상 소감을 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>