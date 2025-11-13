"中, 온라인 판매자 탈세 단속…아마존 등 매출자료 제출 요구"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 세무 당국이 아마존닷컴 등 글로벌 쇼핑플랫폼들에 중국 입점업체들의 매출 자료 제출을 요구했다고 블룸버그통신이 소식통을 인용해 13일 보도했다.

이번 조치는 온라인 플랫폼을 이용해 해외 사업을 하는 중국 판매자들의 탈세를 단속하기 위해 처음 내려진 것이다.

익명을 요구한 중국 전역의 온라인 판매자들에 따르면 중국 국가세무총국은 최근 몇 달간 주요 글로벌 이커머스(전자상거래) 업체에 중국 판매자들의 3분기 매출 자료를 제출하라고 지시했다.

아마존은 지난달 중순부터 자료를 제공하기 시작했으며, 알리바바 그룹 산하 알리익스프레스와 테무, 쉬인 등 중국의 플랫폼들은 아마존보다 몇 주 먼저 요청을 받고 자료를 제출했다.

블룸버그는 중국 세무 당국이 플랫폼 자체의 불법 행위를 문제 삼진 않았다고 밝혔다.

소식통에 따르면 온라인 수출업자들의 실제 매출은 당국에 보고하는 수치보다 훨씬 높은 경우가 많다. 이 데이터로 인해 당국은 온라인 수출업자들의 실제 매출을 더 정확하게 파악할 수 있게 될 것으로 보인다. 당국이 플랫폼이 제출한 자료에 근거해 세금을 매길 경우 판매자들은 최대 13%의 부가가치세와 법인세를 물게 될 수 있다.

중국 세법에 따르면 연 매출이 500만위안을 초과하는 회사는 최대 13%의 부가가치세를 내야 한다. 통관 서류나 수출 증빙자료를 제출해 이를 면제받을 수 있지만, 대부분의 온라인 판매자는 사업 구조상 이 요건을 충족하기 어렵다.

이번 조치는 도널드 트럼프 미 행정부가 소액 소포에 대한 면세 혜택을 폐지하며 타격을 받은 중국 소매업체들에 또 다른 타격을 줄 것으로 보인다. 블룸버그는 트럼프 행정부의 관세 정책으로 타격을 입은 중소 수출업자들을 지원하는 것보다 재정 수입 확대가 더 절실해진 중국의 현실을 반영한다고 설명했다. 중국 정부는 지난 6월 자국민의 해외 소득에 대한 세금 징수를 강화한 바 있다.

여러 판매자는 아마존 등 플랫폼들이 정확한 매출 수치를 보고한 뒤 지방 세무 당국으로부터 즉시 납부를 요구하는 문자메시지를 받았다고 블룸버그에 전했다. 재정이 열악한 지역에 회사를 등록한 판매자 2명은 지방 세무 공무원들로부터 긴급 전화와 방문을 받았다고 밝혔다.

아마존 대변인은 블룸버그에 "우리가 운영하는 모든 국가에서 적용 가능한 법률과 규정을 준수한다"고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

