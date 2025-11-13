전국 유일 특수영상 전문영화제, '제7회 대전특수영상영화제' 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 27~29일까지 호텔ICC서 열려...개막작 한국·베트남 합작 '나 혼자 프린스'상영

전일홍 대전시 문화예술관광국장(사진=모석봉 기자)

전일홍 대전시 문화예술관광 국장은 13일 기자실을 찾아 간담회를 열고 "오는 27일부터 29일까지 호텔 ICC에서 신세계 메가박스, 독립예술영화관 등 대전 전역에서 '제7회 대전특수영상영화제'(7th Daejeon Special FX Festival)를 개최한다"고 밝혔다.

대전특수영상영화제는 전국 유일의 특수영상 전문영화제로, 일반영화제와 달리 특수영상 기술 전문가를 발굴하고 산업 생태계를 확장하기 위한 의미 있는 행사이다.

어워즈는 지난 1년간(2024년 7월 1일 ~2025년 6월 30일) 공개된 영화·드라마 등 영상 콘텐츠 중 특수촬영 기술, 미술, 소품, 분장 등 특수효과 분야에서 창의성과 완성도를 인정받은 작품과 기술진, 배우를 선정·시상한다.

사진=대전시 제공

올해 슬로건은 '환상 감각 속으로 Feel the vision'으로, 개·폐막식과 레드카펫, OTT 어워즈(기술상·연기상 15명), 영화 상영 및 관객과의 대화(GV), 특수영상 기술사례 강연, 성과전시, 취업 상담, AI 영상 콘텐츠 공모전 시상식 등 다양한 프로그램이 준비됐다.

특히 올해는 영화제의 국제적 교류와 확장성 강화를 위해 대전 내 외국인·유학생 비율이 가장 높은 국가인 '베트남'을 주빈국으로 선정했다.

2024년 수상자 모습(사진=대전시 제공)

한국·베트남 합작 영화 '나 혼자 프린스'(김성훈 감독, 이광수 주연, 베트남 현지 촬영)를 개막작으로 상영한다. 감독과 배우가 직접 관객과 만나 소통하는 자리도 마련된다.

또한 OTT 어워즈에서는 지난 한 해 화제를 모은 다수의 작품과 특수영상 기술진, 배우들이 후보에 올라 수상 결과에 관심이 집중되고 있다.

주요 후보작으로는 ▲폭싹 속았수다 ▲오징어게임3 ▲하얼빈 ▲하이파이브 ▲퇴마록 ▲탈출:프로젝트 사일런스 ▲소방관 ▲뉴토피아 ▲스위트홈3 ▲미지의 서울 ▲견우와 선녀 ▲천국보다 아름다운 ▲보고타:마지막 기회의 땅 ▲전·란 ▲아무도 없는 숲속에서 등 총 208편이다.





이장우 대전시장은 "특수영상영화제는 대전이 특수영상 거점도시로 도약하는 중요한 기폭제가 될 것"이라며 "앞으로 국제적인 영화제로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

