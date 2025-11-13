농협은행, 블랙프라이데이 맞아 비대면 신용대출 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'올원직장인대출' 'NH직장인대출V'

이용 고객 전원 네이버페이

포인트 3만원 제공

NH농협은행이 블랙프라이데이를 맞아 오는 30일까지 비대면 신용대출 이용 고객을 대상으로 고객 감사제 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

이벤트 기간 '올원직장인대출' 또는 'NH직장인대출V'을 이용하고 응모한 고객 전원에게 네이버페이 포인트(3만원)를 제공한다. 더불어 추첨을 통해 아이폰 17프로(512GB)(7명)를 증정한다.

해당 상품들은 농협은행의 대표 비대면 신용대출 상품으로, 법인기업에 1년 이상 재직한 근로자라면 NH올원뱅크·스마트뱅킹 애플리케이션(앱)을 통해 서류 제출부터 심사까지 간편하게 이용할 수 있다.

'올원직장인대출'은 최대 1억8000만원까지 대출이 가능하며, 우대금리 적용 시 최대 0.3%포인트 우대받을 수 있다. 대출금리는 최저 연 3.76%, 최고 연 4.06%(11일 기준)이다. 'NH직장인대출V'는 최대 3억원까지 대출이 가능하고, 우대금리는 최대 0.8%포인트로 최저 연 3.59%, 최고 연 4.39%(11일 기준)이다.





농협은행 관계자는 "고객의 금융 부담 완화와 디지털 금융 활성화를 위해 비대면 대출상품의 금리를 경쟁력 있게 운영하고 있다"며 "앞으로도 고객 중심의 비대면 금융서비스를 확대하고 다양한 혜택과 이벤트를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.





