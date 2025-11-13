삼성생명, 3분기 순익 7230억원…전년比 7.3%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성생명의 올해 3분기 실적이 지난해 같은 기간과 비교해 성장했다.

삼성생명은 올해 3분기 연결기준 지배주주 누적 당기순이익이 2조1171억원으로 전년 동기(2조421억원) 대비 3.7% 증가했다고 13일 밝혔다.

3분기 순이익은 전년 동기 대비 7.3% 증가한 7230억원을 기록했다. 3분기 보험손익은 2620억원으로 전년 동기와 비교해 45% 줄었다. 3분기 투자손익은 6920억원으로 전년 동기 대비 65.9% 상승했다.

3분기 누적 건강 신계약 보험계약마진(CSM)은 1조7517억원으로 전년 동기 대비 23.9% 증가했다. 3분기 말 CSM은 14조원으로 지난해 말(12조9000억원)과 비교해 8.9% 증가했다. 이는 건강 상품 라인업을 확대해 순수건강 중심의 상품경쟁력을 높인 결과다. 건강 신계약 마진도 전년 동기 대비 0.2배 증가한 16.8배를 기록하며 수익성 개선에 박차를 가하고 있다.





3분기 말 기준 전속설계사(4만2096명)와 법인보험대리점(GA) 가동 지사 수(3939개)도 꾸준히 증가하며 채널 균형 성장을 이어가고 있다. 자본건전성을 가늠할 수 있는 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 193%를 기록했다.





