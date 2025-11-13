전남도, 인공태양 연구시설 유치 계획서 제출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지특화도시 나주 조건 최적지 강조

글로벌 핵융합에너지 클러스터 조성 의지

전남도민의 날 인공태양 유치 퍼포먼스. 전남도 제공

전라남도가 13일 한국연구재단에 에너지 특화도시 나주에 글로벌 핵융합에너지 클러스터 조성 의지를 담은 인공태양 연구시설 유치계획서를 제출했다.

이는 과학기술정보통신부가 지난달 15일 공고한 '(가칭) 핵융합 시설 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업' 부지 유치 공모에 따른 것이다. 민·관 협력을 통한 핵융합 상용화 핵심기술 개발과 첨단 연구·산업 인프라 조성을 목표로 하고 있다.

전남도는 이번 인공태양 연구시설 유치를 도정 최우선 현안으로 판단하고, 김영록 도지사를 중심으로 전 실·과 나주시가 참여하는 원팀(One-Team) 체계를 구축해 최적의 유치계획서를 마련하기 위해 철저히 준비했다.

유치 후보지인 나주는 지진과 자연재해로부터 안전한 단단한 지반을 갖추고 있으며, 우수한 정주 여건도 확보하고 있다. 특히 세계 유일의 에너지 특화대학인 한국에너지공과대학교(KENTECH)와 한국전력공사를 포함한 에너지 관련 기업이 집적해 연구와 산업이 연계된 핵융합 연구의 최적 입지로 평가받는다.

정현구 전남도 에너지산업국장은 "이번 계획서는 부지의 안전성과 활용 가능성 등을 종합적으로 고려해 작성했다"며 "에너지 특화도시 나주는 입지 조건과 정주 여건 측면에서 핵융합 연구시설 구축의 최적 장소라고 자신한다"고 강조했다.

'인공태양 연구시설'은 태양의 핵융합 원리를 지상에서 구현하기 위한 대형 국가 연구시설이다. 청정에너지 확보와 미래 첨단산업 기술 자립의 핵심 인프라로 꼽힌다.





전남도는 200만 도민의 염원을 담아, 전남이 인공태양 연구시설의 최적지임을 입증하고 반드시 유치하겠다는 의지를 다졌다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

