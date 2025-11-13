'지각하고, 착각하고~' 수능날 천태만상 표정들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남경찰, 교통경력·모범운전자 등 353명 투입

시험장 못 찾거나 지각한 수험생 5명 수송 지원

2026학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생이 두 손을 불끈쥐며 입장하고 있다. 나주시 제공

2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 오전 전남 곳곳에선 경찰의 신속한 도움으로 시험장에 들어간 학생들의 사연이 곳곳에서 전해지고 있다.

전남경찰청과 전남자치경찰위원회는 이날 오전 6시부터 8시10분까지 교통·지역경찰과 모범운전자 등 353명을 투입해 시험장 주변 교통 특별 관리에 나섰다.

이 과정에서 경찰은 시험장 착오나 지각위기 등으로 어려움을 겪는 수험생 5명을 도왔다.

오전 7시55분께 나주에선 시험장을 착오한 수험생을 교통순찰차가 나주고에서 봉황고까지 약 9.5㎞ 구간을 신속히 수송했다.

고흥에선 오전 8시2분께 입실 시간에 임박해 뛰어가던 수험생을 경찰이 발견, 급히 순찰차에 태워 시험장까지 데려가기도 했다.

목포에선 오전 7시 57분께 시험장을 잘못 찾은 수험생 차량을 교통싸이카가 제일여고에서 정명여고까지 5.2㎞ 구간을 5분 만에 에스코트했다.

여수에서도 경찰 오토바이 2대와 순찰차 1대가 시험장을 착오한 수험생 차량을 안내해 무사히 입실하도록 도왔다.

또 고속도로순찰대는 광·대선 광주 방면 7.5㎞ 지점에서 수험생 자녀의 도시락을 가져다주기 위해 광주 상일여고 시험장으로 이동 중 타이어 펑크가 난 차량 속 학부모를 시험장까지 데려다줬다.





전남 경찰 관계자는 "수험생들이 한 해 동안 준비한 시험을 안전하게 치를 수 있도록 지원에 만전을 기했다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

