정기선 HD현대 회장, 인도 석유부 장관과 조선·해양산업 협력 강화 논의

인도 '해양 비전 2047' 연계 협력 본격화

코친조선소 이어 함정사업까지 협력 확대

정기선 HD현대 회장이 인도 정부 고위 인사들과 만나 조선·해양·에너지 분야 글로벌 파트너십 확대 방안을 논의했다. 인도의 해양 비전 프로젝트와 연계된 전략적 협력 관계 구축이 본격화되고 있다는 평가다.

HD현대는 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 정 회장이 하딥 싱 푸리 인도 석유천연가스부 장관을 접견하고 상호 협력 확대 방안을 협의했다고 13일 밝혔다. 회담에는 구란갈랄 다스 주한 인도대사, 에샤 스리바스타바 석유천연가스부 차관보, 락쉬마난 해운수로부 차관보, 아룬 쿠마 싱 인도 석유천연가스공사(ONGC) 회장, 마두 나이르 코친조선소 회장 등 주요 공기업 CEO와 관계자들이 참석했다.

인도 코친조선소 전경. HD현대 제공

정 회장과 푸리 장관은 HD현대의 선박 설계·건조 역량과 스마트 조선소 운영 시스템을 중심으로 인도의 조선·해양산업 경쟁력 강화를 위한 구체적 협력 방안을 논의했다. 정 회장은 "HD현대는 인도의 조선산업 발전을 돕는 최고의 파트너가 될 것"이라며 "지속가능한 성장을 위해 글로벌 리더십을 강화하겠다"고 말했다. 푸리 장관은 "HD현대는 인도의 해양 비전 실현에 있어 매우 중요한 동반자"라며 "양국 간 정기적 교류를 통해 협력 관계가 더욱 공고해지길 기대한다"고 밝혔다.

이번 만남은 인도 정부가 추진 중인 '마리타임 암릿 칼 비전 2047(Maritime Amrit Kaal Vision 2047)' 전략의 일환이다. 인도의 해운·항만·조선·해양플랜트 산업 자립화를 목표로 한 대규모 산업 육성 프로젝트와 연계돼 있다. 인도 정부는 2047년까지 상선 보유량을 1500척에서 2500척으로 확대하고, 총 240억달러를 투입해 글로벌 5위권 조선 강국으로 도약한다는 목표를 세웠다.

HD현대는 지난 7월 인도 최대 국영 조선사인 코친조선소와 업무협약(MOU)을 체결한 데 이어 설계·구매·생산성 향상·인력양성 등 여러 부문에서 협력을 추진 중이다. 최근에는 협력 범위를 함정사업까지 확대하며 인도 조선산업 발전의 주요 파트너로 부상하고 있다는 평가다 나온다.





한편 인도 대표단은 14일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 상선 및 특수선 건조 현장을 둘러볼 예정이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

