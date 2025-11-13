엔씨 김택진 "다양한 장르서 우리만의 색깔 있는 게임 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔씨소프트 '지스타 2025' 오프닝 세션

김택진 "함께 즐기는 게임, 엔씨만의 색"

'호라이즌 스틸 프론티어스' 추가 공개

"새로운 기술과 세대들이 만드는 문화적 변화 속에 우리의 색깔을 만들어가고 있다. 사람이 사람을 느낄 수 있는 게임을 지금까지처럼 우리의 색으로 빚어갈 것이다."

엔씨소프트 창업주 김택진 대표가 13일 부산 벡스코에서 개막한 '지스타 2025'의 부스 내 오프닝 세션에서 인사말을 하고 있다. 노경조 기자

엔씨소프트 창업주인 김택진 대표는 13일 부산 벡스코에서 개막한 '지스타 2025'의 부스 내 오프닝 세션에 등장해 "엔씨소프트는 수많은 사람이 함께 얽히고설켜 즐거움을 느끼는 게임을 만드는 걸 좋아한다"며 이같이 말했다.

김 대표는 "게임 산업은 근본적인 변화를 겪고 있다"며 "과거 몇몇 대작이 시장을 주도하고, 플레이어는 그 흐름을 따라 게임을 소비하던 때와 다르다"고 짚었다.

그는 "지금은 플레이어가 더 이상 수동적으로 콘텐츠를 이용하지 않는다. 시청과 공유, 창작을 넘어 경험을 새로운 콘텐츠로 만들고 있다"며 "우리가 만드는 게임이 세상에 나올 때쯤 세상은 어떻게 변해 있을지, (우리 게임이) 선택받을 수 있을지 늘 생각한다"고 부연했다.

그러면서 "플레이어들이 함께 웃고, 다투고, 성장하고, 기억하는 이야기를 만드는 것이 우리의 즐거움"이라며 "다중접속역할수행게임(MMORPG)이라는 본질을 새 각도로 비춰볼 뿐 아니라 슈팅·액션·서브컬처 등에서도 우리만의 색깔이 있는 게임을 만들겠다"고 했다.

김 대표는 엔씨소프트가 지스타에 작품을 출품할 때마다 현장을 찾았다. 올해 처음 단독 메인스폰서로 지스타에 참가한 엔씨소프트는 최대 규모인 300부스를 설치해 5개의 신작을 공개했다.

엔씨소프트가 부활의 신호탄으로 삼은 '아이온2'를 비롯해 '신더시티', '타임 테이커즈', '리밋 제로 브레이커스', '호라이즌 스틸 프론티어스' 등이다.

이중 '아이온2'는 올해 국내 게임사들의 지스타 출품작 중 연내 출시가 확정된 유일한 트리플A(블록버스터급) 신작이다. 오는 19일 한국과 대만에 출시한다. 엔씨소프트가 지스타에서 처음 소개한 '호라이즌 스틸 프론티어스'는 기존 1인이 즐기는 '호라이즌' 지식재산권(IP)을 활용해 다중접속역할수행게임(MMORPG)로 재구성했다.





김 대표는 "지스타는 단지 우리의 현재를 보여주는 자리가 아닌 다가올 미래의 첫 장면을 함께 여는 무대라고 생각한다"며 "그 장면이 영화 속처럼 생생하고, 감동적이고, 오래 기억될 수 있는 순간이 되길 소망한다"고 말했다.





부산=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

