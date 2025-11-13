이동환 시장, 수험생 응원…'도시락 숟가락' 못 챙긴 수험생 도와 '화제'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동환 고양시장, 수능 시험장 찾아

1만3389명 수험생에 '자신감' 전달

숟가락 전달 '훈훈한 미담' 화제 만발





이동환 고양특례시장이 13일 아침 2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 주엽고등학교를 찾아 수험생들을 직접 격려했다.

이동환 고양시장이 13일 주엽고등학교 수능 시험장 앞에서 피켓을 들고 수험생들을 응원하고 있다. 고양특례시 제공

이 시장은 "수험생 한 명 한 명이 고양시의 소중한 미래"라며 "모든 수험생이 원하는 결실을 맺길 바라며, 학부모들의 노고에도 진심으로 감사드린다"고 전했다.

이날 이동환 시장은 시험장으로 향하는 학생들에게 "화이팅!", "수능 만점은 고양에서!" 등 응원의 구호를 전하며, 수험생들이 자신감을 갖고 시험에 임할 수 있도록 따뜻한 격려를 건넸다.

시는 수능을 앞두고 관내 모든 시험장에 "수능 필수 준비물, 자신감 꼭 챙겨가세요!"라는 현수막을 설치해 필수 준비물을 잊지 않도록 안내하는 한편, 마지막까지 자신감을 유지하길 응원했다.

또한 이날 한 수험생이 도시락 숟가락을 챙기지 못해 난처해하자, 이를 알게 된 이동환 시장이 차량에서 일회용 숟가락을 찾아 건네며 학생과 학부모를 안심시키는 따뜻한 미담도 전해졌다.

올해 고양특례시 수능 응시자는 총 1만3389명으로, 주엽고등학교를 포함해 28개 시험장에서 시험이 진행됐다.





고양특례시 관계자는 "성사고등학교는 경증 시각장애 등 장애인 수험생을 위한 시험장으로 운영되며, 일반 시험장보다 늦은 오후 8시 25분까지 시험이 이어질 예정"이라며 "모든 수험생이 끝까지 집중할 수 있도록 인근 주민들께서도 소음을 줄이고 조용한 시험 환경 조성에 함께해 주시길 바란다"고 당부했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

