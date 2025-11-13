[폴폴뉴스]李대통령 지지율 두 달 만에 60%넘어…심야배송 찬반 '팽팽'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NBS 조사, 李 긍정평가 61% 달해

민주 지지율 42%로 3%p 상승

국민 50% "재정 긴축 필요"

경주 아시아태평양경제협의체(APEC) 정상회의 등을 거치면서 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 두 달 만에 60%대를 회복했다는 여론조사가 나왔다. 정부의 재정 운용과 관련해서는 긴축 재정이 필요하다는 의견이 확장 재정이 필요하다는 의견보다 크게 우세했다.

13일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS·10일~12일 전국 18세 이상 남녀 1004명을 대상으로 휴대전화 면접 방식으로 진행·표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률 14.8%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지율은 2주전(10월5주) 조사와 비교해 5%포인트 상승한 61%를 기록했다. 부정평가는 6%포인트 하락한 29%로 나타났다.

이념 성향별로 살펴보면, 진보 성향층(274명)과 중도 성향층(352명)에서는 긍정 평가가 각 90%, 66%로 높게 나타났다. 다만 보수 성향층(288명)에서는 부정 평가가 61%로 나타났다.

이재명 대통령이 12일 청와대 영빈관에서 열린 시장·군수·구청장 초청 국정설명회에서 발언하고 있다. 연합뉴스.

AD

정당 지지도에서는 더불어민주당 지지율이 지난 조사보다 3%포인트 상승한 42%로 나타났다. 국민의힘 지지율은 4%포인트 하락한 21%였다.

정책 추진을 잘할 것 같은 정당에서 민주당이 전반적으로 국민의힘보다 앞섰다. 복지 정책(민주 54% vs. 국힘 17%)과 외교·통상 정책(민주 53% vs. 국힘 23%), 남북관계 및 안보 정책(민주 50% vs. 국힘 25%), 방역 보건 정책(민주 49% vs. 국힘 19%), 고용 정책(민주 46% vs. 국힘 18%), 양극화 해소 정책(민주 44% vs. 국힘 18%), 부동산 정책(민주 34% vs. 국힘 26%) 등에서 민주당이 국민의힘보다 기대가 큰 것으로 나타났다. 눈길을 끄는 대목은 복지정책 등에서는 민주당이 상대적으로 강세를 보인 반면 부동산 정책에서는 양당 간 간극이 크지 않았다는 점이다.

정부 재정 운용 방향과 관련해서는 '국가 재정이 안 좋으므로 긴축 재정이 필요하다'는 응답이 50%, '민간 경제가 안 좋으므로 확장 재정이 필요하다'는 응답이 38%보다 높았다.

자정부터 오전 5시까지 초심야배송을 제한하자는 의견과 관련해서는 '소비자 편익을 위해 지금처럼 유지해야 한다'는 응답이 49%, '노동자의 건강과 안전을 위해 심야 배송을 일정 부분 제한해야 한다'는 응답이 45%로 비슷하게 조사됐다.





AD

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>