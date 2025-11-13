본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

디즈니+, 韓·日 오리지널로 글로벌 시장 공략(종합)

이종길기자

입력2025.11.13 15:29

시계아이콘02분 04초 소요
언어변환 뉴스듣기

중남미·유럽서 급성장
아태 신작 대거 공개 "글로벌 IP로"

디즈니+, 韓·日 오리지널로 글로벌 시장 공략(종합) 루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 총괄 사장
AD

디즈니+가 한국과 일본 오리지널 콘텐츠를 무기로 글로벌 스트리밍 시장 공략에 속도를 낸다. 아시아 콘텐츠가 북미와 유럽, 중남미 시장에서 급성장하자 투자를 확대하는 전략이다.


13일 홍콩 디즈니랜드에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰'에서는 올 연말과 내년 공개 예정 신작이 대거 발표됐다. 루크 강 디즈니 아태지역 사장은 "웹툰, 게임, 음악 등에서 영감을 받은 현지 스토리텔러들과 협업을 강화하고 있다"며 "아시아에서 발굴한 이야기를 세계 시청자에게 전달할 것"이라고 밝혔다.


디즈니+, 韓·日 오리지널로 글로벌 시장 공략(종합) '메이드 인 코리아'에서 주연한 현빈

아시아 밖에서 시청 60% 넘어

디즈니에 따르면 한국 콘텐츠는 브라질과 멕시코를 중심으로 중남미에서 빠르게 성장 중이다. 일본 애니메이션도 프랑스, 브라질, 멕시코에서 시청자가 급증하고 있다. 최상위 작품의 경우 시청 시간의 60% 이상이 미국, 유럽 등 아시아 밖에서 발생한다.


디즈니가 2021년 아태지역 진출 이후 현재까지 155편이 넘는 오리지널 시리즈를 제작한 결과다. 시행착오를 거쳐 무엇이 통하는지 파악했고, 이제 본격적으로 물량을 늘리는 단계에 들어섰다.


디즈니+, 韓·日 오리지널로 글로벌 시장 공략(종합) '조각도시'에서 호흡을 맞춘 지창욱(오른쪽)과 도경수

한국, 톱스타 앞세운 라인업

한국에서는 현빈과 정우성이 주연한 '메이드 인 코리아'를 다음 달 24일 공개한다. 1970년대를 배경으로 국가를 수익 모델로 삼아 권력을 좇는 사내와 그를 추적하는 검사의 대결을 그린 정치 느와르다. 일찌감치 시즌 2 제작이 확정됐다.


아이유와 변우석의 '21세기 대군부인'은 내년에 방영한다. 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 신분 타파 로맨스다. 방탄소년단 지민과 정국의 여행 예능 '이게 맞아?!' 시즌 2는 다음 달 3일 공개한다.


현재 방영 중이거나 제작 중인 작품도 눈길을 끈다. 최근 4부까지 베일을 벗은 지창욱과 도경수의 '조각도시'는 억울하게 감옥에 간 남성이 자신을 음모에 빠뜨린 인물을 향해 복수하는 액션 드라마다. 이동욱과 김혜준이 재회한 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌 2, 박보영과 김성철이 주연한 '골드랜드'는 공개 전부터 화제를 모으고 있다.


운명술사 마흔아홉 명이 벌이는 서바이벌 예능 '운명전쟁49'도 기대작으로 꼽힌다. 흑백요리사 제작진이 만든다.


웹툰 원작 드라마 제작도 활발하다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연하는 '재혼 황후'는 누적 조회 수 26억 회를 기록한 웹툰을 원작으로 한다. 수지와 김선호가 주연한 '현혹'은 1935년 경성을 배경으로 한 미스터리 로맨스다. 두 작품 모두 내년에 공개된다.


디즈니+, 韓·日 오리지널로 글로벌 시장 공략(종합) '데스 스트랜딩 : 고립'의 총괄 프로듀서 고지마 히데오(왼쪽)와 연출 사노 다카유키

일본, 게임 IP와 애니메이션 강화

일본에서는 게임 크리에이터 고지마 히데오와 협업한 애니메이션 '데스 스트랜딩: 고립'이 주목받는다. 세계적 인기를 끈 동명 게임을 원작으로 완전히 새로운 스토리를 펼친다. 북아메리카를 배경으로 샘 포터 브리지스가 대륙을 횡단해 미국을 재건하는 동안 다른 인물들도 각자의 방식으로 고립과 맞서 싸운다. 사노 다카유키가 감독을 맡았다.


최근 후반부가 공개된 '디즈니 트위스티드 원더랜드'와 '도쿄 리벤저스: 삼천전쟁편', '메달리스트' 시즌 2, '캣츠 아이' 파트 2 등 애니메이션 라인업도 화려하다.


한일 합작 프로젝트도 본격화한다. '메리 베리 러브'는 지창욱과 이마다 미오가 출연하는 로맨틱 코미디다. 한국 디자이너와 일본 농부가 우연히 만나 공동 농장을 운영하며 벌어지는 이야기를 그린다. CJ ENM이 제작한다.


일본 코미디 듀오 치도리의 다이고가 제작하는 리얼리티 쇼 '다이고 프로젝트'와 아이돌 그룹 트래비스 재팬의 예능 다큐멘터리는 내년 여름 공개 예정이다.


디즈니+, 韓·日 오리지널로 글로벌 시장 공략(종합) '이게 맞아' 시즌 2 포스터

훌루 통합으로 글로벌 노출 확대

디즈니의 아시아 전략은 올해 단행한 플랫폼 통합과 맞물린다. 북미에서 훌루를 디즈니+ 내 일반 엔터테인먼트 허브로 병합하고, 국제 시장에서 기존 스타 브랜드를 대체했다. 이로써 한국과 일본 오리지널이 더 넓은 글로벌 홈 화면에 노출되는 구조가 마련됐다.


통합 플랫폼에서는 알고리즘이 장르와 시청 패턴 기반으로 작동한다. 한국 드라마와 일본 애니메이션이 북미와 유럽 시청자에게 자동 추천될 가능성이 커졌다. 한국과 일본에서 만든 콘텐츠가 훌루 라벨을 달고 전 세계에 동시 노출되는 것이다.


디즈니+, 韓·日 오리지널로 글로벌 시장 공략(종합) 루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 총괄 사장

제작 효율과 IP 확장성 주목

한국과 일본은 제작 인프라와 서사가 검증된 시장이다. 촬영 장비와 스튜디오, 후반작업 역량이 글로벌 수준이며, 할리우드 대비 제작비는 30~40% 수준이다. 투자 대비 효율이 높다. 특히 한국에서는 스튜디오N, CJ ENM 등 검증된 파트너사와 협력해 제작비 리스크를 분산하고 있다.


작품이 성공하면 굿즈와 행사, 라이선스로 확장 가능한 산업 구조도 갖췄다. 지적재산(IP) 확장성이 그만큼 크다는 의미다. 강 사장은 "아태지역 콘텐츠를 세계적인 IP로 육성할 계획"이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

캐롤 초이 디즈니 아태지역 오리지널 콘텐츠 총괄은 "드라마부터 애니메이션까지 세대와 지역을 넘어 시청자에게 공감을 전하는 작품을 선보이겠다"고 말했다.




홍콩=이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1107:11
    ②'3초컷' 농산물 낙찰…그들만의 리그 '도매價'
    ②'3초컷' 농산물 낙찰…그들만의 리그 '도매價'

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1013:56
    '1만원→9만원' 널뛰는 상추값, 날씨 아닌 유통구조탓
    '1만원→9만원' 널뛰는 상추값, 날씨 아닌 유통구조탓

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기