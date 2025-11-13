영진전문대, 도서관문예창작전공 신설…졸업후 '준사서' 자격 부여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영진전문대학교(총장 최재영)가 2026학년도부터 '도서관문예창작전공'을 신설해 성인학습자를 위한 새로운 배움의 장을 연다. 이 전공의 신입생 모집은 이달 7일부터 시작됐다.

새로 개설되는 이 전공은 문헌정보학과 문예창작을 융합한 특화 교육과정으로, 문헌정보학개론, 공공도서관론 , 독서지도, 그림책 읽기와 창작, 독립출판 프로젝트 등 실무 중심 과목으로 구성됐다.

최근 대구대표도서관 개관 등 공공도서관 확충으로 높아진 사서 인력 수요에 대응해, 현장 실무형 전문인력 양성을 목표로 한다.

수업은 주중 온라인, 주말 대면수업으로 운영되며, 졸업 시 국가공인 '준사서' 자격이 부여된다. 또한 독서논술지도사, 그림책교육지도사, 독서심리상담사 등 관련 자격증도 취득할 수 있다.

특히 교육부 대학 도서관 평가(전문대 A그룹, 재학생 4000명 이상)에서 1위를 차지한 영진전문대 도서관과의 협력·실습 수업이 차별화된 강점으로 꼽힌다.





전공 개설을 주도한 송혜영 도서관장은 "온·오프라인 결합형 수업방식과 도서관 북큐레이션 등 현장 중심의 교육과정을 통해 성인학습자의 사서직 진출을 지원하겠다"며 "재취업 준비생과 퇴직자 등 인생 2막을 준비하는 이들을 위한 맞춤형 교육 프로그램도 운영할 예정"이라고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

