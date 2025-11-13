시동껐다 시작버튼 누르면… 르노코리아, 그랑 콜레오스 무선 업데이트 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4차 시행, 커넥티비티·ADAS 강화

르노코리아(대표 니콜라 파리)가 중형 SUV 그랑 콜레오스의 4차 무선 업데이트를 13일부터 실시한다.

펌웨어 OTA(FOTA) 방식으로 진행되는 이번 업데이트를 통해 기존 그랑 콜레오스 고객들은 강화된 커넥티비티 서비스와 첨단 운전자보조시스템(ADAS)을 이용할 수 있게 된다.

르노코리아는 이번 업데이트로 기존 차량에도 최근 출시된 2026년형 모델의 커넥티비티 업그레이드 사항을 반영한다. 오픈알(openR) 파노라마 스크린 바탕화면에 공조장치 위젯이 추가되고 사용자 환경(UI)도 개선됐다.

AD

여기에 'R:아케이드' 게임과 'R·beat' 노래방 기능이 새롭게 적용되며 연말에는 차량 내 앱스토어를 통해 '뉴 갤러리' 앱도 이용할 수 있게 된다.

ADAS 기능 개선도 이뤄졌다. 풀 오토 파킹 보조 기능 작동 시 외부에서 인식할 수 있도록 비상등 자동 점멸 기능이 추가됐고 차선이탈 방지 보조 기능의 성능도 향상됐다. 이 밖에도 기존 고객들의 피드백을 반영한 여러 상품성 개선 항목이 포함됐다.

이번 FOTA 업데이트는 11월 13일부터 무선으로 순차 진행된다. 대상 차량에는 업데이트 알림이 표시되며 시동을 끈 뒤 시작 버튼을 눌러 바로 설치를 진행할 수 있다. 완료까지 약 1시간이 소요된다. 업데이트 대상은 2024년 7월 14일부터 2025년 10월 14일 사이에 생산된 차량이며 이미 서비스센터 등에서 최신 소프트웨어 업데이트를 마친 차량은 제외된다.

르노코리아는 그랑 콜레오스 출시 초기부터 무선 업데이트를 통해 고객 불편을 개선하고 커넥티비티와 ADAS 기능을 꾸준히 강화해왔다. 2021년부터 FOTA를 도입해 차량 상품성 개선과 고객 만족도를 높이는 데 힘을 쏟고 있다.





AD

르노코리아의 중형 SUV 그랑 콜레오스는 넓은 실내 공간과 연비 효율, 첨단 안전·편의 사양으로 출시 이후 5만7000대 이상이 판매됐다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>