전국 우리술 한자리에…'2025 대한민국 우리술 대축제' 개막

14~16일 서울 양재 aT센터서

한정판 우리술 직접 구매 '우리술 경매쇼'

우리술 빚기 등 체험프로그램도

전국에서 생산된 우리술을 한자리에서 직접 맛보고 체험할 수 있는 '2025 대한민국 우리술 대축제'가 열린다.

농림축산식품부는 14~16일 3일간 서울 양재동 aT센터에서 2025 대한민국 우리술 대축제를 개최한다고 13일 밝혔다.

올해로 15회째를 맞는 우리술 대축제는 매년 2만여명이 찾는 대표적인 우리술 행사다. 소비자에게 우리술의 다양성과 가치를 알리고, 산업을 지속해서 육성하기 위한 취지다.

올해 우리술 대축제에는 전국 122개 제조업체가 참여해 역대 최대 규모로 열릴 예정이다. 우리술 빚기 등의 다양한 주제의 체험 행사를 통해 소비자와 생산자가 함께 즐기며 우리술과 친숙해지는 시간을 만들어 나갈 예정이다.

행사 첫날인 14일 열리는 개막식에서는 앞서 진행된 우리술 품평회를 통해 선정된 18개 수상작에 대한 소개와 시상이 이뤄진다. 소비자가 직접 여러 제품 가운데 수상작을 맞히는 '블라인드 테이스팅 이벤트'도 진행된다.

15~16일에는 평소 접하기 어려운 한정판 우리술을 직접 구매할 수 있는 '우리술 경매쇼'와 주류 분야 전문가들이 참여해 국내외 주류 시장의 흐름을 공유하고, 우리술 산업의 성장 방향과 발전 과제를 함께 논의하는 주류업계 트렌드 세미나와 우리술 역량강화 공개 컨설팅도 열린다.





송미령 농식품부 장관은 "정부의 다양한 지원과 업계의 열정이 만나서 우리술이 K푸드와 함께 새로운 K컬처 신화로 자리매김하길 바란다"며 "앞으로도 우리술이 K푸드의 중심으로서 세계인의 식탁 위로 나아가기를 기대한다"고 말했다.





