월 10만원에 창업 체험…구리시, 행복마켓 입주자 모집

구리시, 여성 예비·초기 창업자 대상
‘행복마켓’ 입주자 17일부터 모집
여성 창업가 위한 든든한 발판
경기 구리시(시장 백경현)는 2026년 여성행복센터 행복마켓(창업체험실) 내년도 신규 입주자를 오는 17일부터 24일까지 모집한다.
행복마켓은 구리시에 거주하거나 사무소를 둔 만 18세 이상 여성 초기·예비 창업자에게 창업 체험 기회를 제공하는 공간이다. 입주자는 지정 점포 내에서 냉난방 설비와 기본 사무용 가구를 지원받으며, 실제 창업 운영 전 과정을 직접 경험할 수 있다.
백경현 구리시장은 "행복마켓은 초기 창업자들의 첫걸음을 안전하게 지원하는 든든한 발판이다. 이번 모집을 통해 열정이 가득한 여성 초기 창업자들이 안정적으로 사업을 운영할 수 있도록 돕겠다"라고 전했다.
한편, 여성행복센터 행복마켓의 입주 기간은 1년이며, 운영 평가 결과에 따라 최대 1년 연장이 가능하다. 공간 사용료는 월 10만원이며, 기타 자세한 사항은 구리시 여성행복센터로 문의하면 된다.
구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
