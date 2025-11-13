경남농협·LG세이커스, '농심천심' 즉석 밥 적립 캠페인 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG 세이커스 홈경기 3점 슛 성공 시마다

즉석 밥 적립해 지역사회에 기부

경남농협과 LG세이커스 프로농구단이 팬들과 함께하는 사회공헌 캠페인을 전개한다.

경남농협 & LG세이커스, 농심천심(農心天心)’ 즉석 밥 적립 캠페인

LG세이커스 정규 시즌 홈경기 3점 슛이 성공할 때 마다 국산 쌀로 만든 즉석 밥(3개)을 경남농협이 적립해 지역사회에 기부하기로 했다.

이번 행사는 농협에서 전사적으로 추진하고 있는 '농심천심(農心天心)' 운동의 일환으로 아침밥먹기를 통한 국민들의 건강증진을 도모하기 위해 마련됐다.

류길년 본부장은 "이번 이벤트를 통해 농협의 농심천심 운동과 아침밥먹기의 중요성이 널리 홍보되길 바란다"며 "LG세이커스 선수들의 멋진 3점 슛이 늘어날수록 지역사회에 전달되는 즉석 밥도 늘어나니 팬 분들의 많은 응원 부탁드린다"고 말했다.





한편 LG세이커스의 경기당 3점 슛은 약 9개로 이번 행사로 700개~800개의 즉석 밥이 적립돼 지역사회에 기부될 예정이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

