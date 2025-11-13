'양산 실리콘밸리' 시동… G-스페이스 동부 창업기업, 크라우드펀딩 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4개 기업 참여… 와디즈 통해 사전주문 형태 펀딩 진행



변화는 시작됐다.

경남 양산 동부지역을 혁신 거점으로 바꾸기 위한 '양산 G-스페이스' 입주 기업들이 투자자의 자본을 등에 업고 본격적인 도약에 나선다.

이번 펀딩은 'G-Space 창업기업 크라우드펀딩 지원사업'의 일환으로 창업 초기 기업들이 온라인 플랫폼을 활용해 자금을 조달하고 시장 반응을 검증할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

참여기업은 ▲고단백 슬라이스 밀키트를 선보인 호시절(11월 12일 오픈) ▲식물성 콜라겐 젤리스틱을 개발한 히비스코(11월 12일 오픈) ▲옻칠 세라믹 양면도마를 출시한 사옹방(11월 18일 오픈) ▲사이버 교육 플랫폼을 개발한 스타일하우스(11월 17일 오픈) 4개 사다.

각 기업은 와디즈에서 사전 주문 형태의 펀딩을 진행하며, 소비자는 정식 출시 전 할인된 가격으로 제품을 구매할 수 있다.

양산시는 이번 지원을 통해 지역 창업기업들이 실제 시장에서 소비자 반응을 확인하고 자생적인 판로를 개척할 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





AD

G-스페이스 동부는 양산시 물금읍에 위치한 창업육성 거점 공간으로 지역 창업기업을 대상으로 입주공간 제공, 투자 연계, 액셀러레이팅 등 종합 창업지원 사업을 추진하고 있다.

양산시청.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>