동두천시, 의료 취약계층 위한 ‘가가호호 방문진료 닥터홈즈’ 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 12일 로젠요양병원(원장 이서경)과 함께 의료 취약계층을 위한 '가가호호 방문진료 닥터홈즈' 사업을 실시했다.

동두천시가 지난 12일 로젠요양병원(원장 이서경)과 함께 의료 취약계층을 위한 '가가호호 방문진료 닥터홈즈' 사업을 실시하고 잇다. 동두천시 제공

AD

이번 방문진료는 질병이나 고령 등으로 거동이 어려운 시민을 대상으로 진행되었으며, 의사가 직접 가정을 방문해 무료 건강상담과 기초 진료 서비스를 제공했다.

'가가호호 방문진료 닥터홈즈'는 의료 사각지대 해소를 위해 동두천시지역사회보장협의체, 동두천중앙성모병원, 동원노인전문병원, 로젠요양병원 등과 업무협약을 맺고 추진하는 민관협력 사업이다. 의사와 간호사, 지역사회보장협의체 위원 등이 함께 가정을 방문해 맞춤형 건강상담과 의료서비스를 제공하고 있다.

이서경 원장은 "의료기관 방문이 어려운 어르신들을 직접 찾아뵙고 건강상담을 할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역사회 의료복지 향상을 위해 적극적으로 참여하겠다"고 말했다.





AD

시 관계자는 "의료 접근성이 낮은 시민들을 위한 방문진료 사업이 시민 건강증진과 삶의 질 향상에 도움이 되길 바란다"라며 "지속적인 협력과 지원을 통해 더 많은 분들이 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>