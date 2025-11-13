美 진출 스타트업 위한 글로벌 커뮤니티 허브 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아산나눔재단, 첫 해외 거점 ‘마루SF’ 공식 개관

아산나눔재단은 12일 미국 캘리포니아주 산마테오에서 첫 해외 거점이자 단기 체류형 글로벌 커뮤니티 허브인 '마루SF'를 공식 개관했다고 밝혔다. 마루SF는 스타트업의 미국 진출을 실질적으로 지원하기 위한 곳이다.

마루SF 개관식에는 정몽준 아산나눔재단 명예이사장을 비롯해 엄윤미 이사장과 재단 이사진, 임정택 주샌프란시스코 총영사, 국내외 투자자, 창업가 등 약 100여 명이 참석했다. 개관식은 ▲환영사 및 축사 ▲마루SF 프로젝트 소개 ▲마루SF 멤버십 스타트업의 글로벌 진출 사례 공유 ▲리본 커팅식 ▲하우스 투어 순으로 진행됐다.

마루SF 개관식에서 정남이 아산나눔재단 상임이사(왼쪽부터), 임정택 주샌프란시스코 총영사, 정몽준 아산나눔재단 명예이사장, 엄윤미 아산나눔재단 이사장, 김지훈 아산나눔재단 이사가 리본을 커팅하고 있다. 아산나눔재단

정몽준 아산나눔재단 명예이사장은 "불가능을 가능으로 만드는 것은 자본도, 기술도 아닌 할 수 있다고 믿는 '사람'이며, 마루SF는 글로벌 무대에서 무한한 가능성을 펼치고 싶은 이들을 위한 든든한 기반이 될 것"이라고 말했다.

이어 정남이 아산나눔재단 상임이사는 마루SF 설립 배경에 대해 "실리콘밸리가 중심이 된 AI가 모든 산업을 재편하고 있는 시기에는 이제 국내에서 성장한 기업이 해외로 진출하는 단계를 넘어, 초기 단계부터 글로벌 시장을 목표로 하는 창업팀들이 더 많이 나올 필요가 있다"며 "마루SF는 실리콘밸리 생태계와의 실질적인 연결을 만드는 교두보가 될 것"이라고 강조했다.





실제 재단은 마루SF 자체를 하나의 글로벌 창업생태계로 조성하기 위해 약 20여 개의 다양한 파트너와 협력해 왔으며, 지난 5월부터 시범운영 동안 총 53개 멤버십 스타트업과 함께 도전과 성장, 나눔의 문화를 만들어 왔다. 엄윤미 아산나눔재단 이사장은 "마루SF는 한국과 미국의 창업생태계를 연결하는 핵심 인프라로, '프론티어 기업가정신'을 실현하는 글로벌 커뮤니티 허브가 될 것"이라며, "아산나눔재단은 마루SF를 중심으로 멤버십 파트너 네트워크를 지속적으로 확대하고, 스타트업의 성공적인 미국 진출을 적극 지원하겠다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

