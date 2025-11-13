광주경총 "6개월 가동 중단 금호타이어 재가동 환영"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주경영자총협회가 대형화재로 6개월간 가동을 멈췄던 금호타이어 광주공장 재가동에 대해 환영했다.

광주경총은 13일 보도자료를 내고 "금호타이어 광주공장 재건과 함평 신공장 건설의 노사 합의에 대해 지난 7월에도 지역 경제계를 대표해 감사를 전했다"며 "금호타이어 광주공장은 큰 화재 사고에도 불구하고 한 달여간 치열한 논의 끝에 구성원의 고용보장을 전제로 합의를 이끌어냈다는 점은 그 어떤 성과보다 값지다"고 말했다.

이어 "광주 1공장의 설비 복구 완료로 일단 하루 4,000본 생산을 시작하는 데 합의해 재가동 이후 점차 공정을 개선해 하루 6,000~1만본까지 생산을 확대해나갈 예정이면서 지역 경제 회복에 크게 기여할 것으로 보인다"며 " "금호타이어 광주공장은 화재 피해가 없는 1공장에서 반제품을 결합하는 성형 공정과 타이어 형태로 만드는 가류 공정을 할 예정이고 2공장은 불에 타지 않은 일부 설비를 활용해 검사와 선별, 출하 공정을 하게 된다"고 설명했다.





아울러 "앞으로도 금호타이어 광주공장의 조속한 정상화를 위해 관계 당국 및 지역사회와 긴밀히 협력하고 모든 자원을 아끼지 않겠다"며 "다시 한번 금호타이어 광주공장 재가동을 진심으로 환영하며 위기를 극복하고 더욱 강한 글로벌 기업으로 도약할 금호타이어의 밝은 미래를 기원한다"고 덧붙였다.





