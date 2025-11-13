'랜섬웨어 근원지 분석' 에스투더블유, 과기정통부 장관 표창

특허·논문·사업 분야에서 성과
에스투더블유(S2W)는 12일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '2026 AI-ICT 산업·기술전망 컨퍼런스'에서 정보통신기술(ICT) 기술 성과 확산의 공로를 인정받아 과학기술정보통신부 장관 표창을 받았다고 13일 밝혔다.
앞서 S2W는 과기정통부 산하 정보통신기획평가원(IITP)의 지원하에 2022년 4월부터 지난해 12월까지 '랜섬웨어 공격 근원지 식별 및 분석 기술 개발' 국가 과제를 수행했다. 이를 통해 랜섬웨어에 대한 다차원 분석으로 증거를 수집하고 취약점을 찾아 공격 인프라 및 공격자를 식별하는 기술을 개발했다.
아울러 해당 과제를 수행의 결과로 미국 특허 5건을 포함한 17건의 국내외 특허권을 출원 및 등록하고, '과학인용색인 확장판(SCIE)'급 5건을 포함한 9건의 학술 논문 게재 및 8건의 국내외 학술 발표를 진행하는 성과를 거두기도 했다.
서상덕 S2W 대표는 "향후에도 축적된 기술 역량을 자산 삼아 글로벌 시장에서의 사업 기반을 강화하며 성장을 가속해 나가겠다"라고 했다.
