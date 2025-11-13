수능 출제위원장 "교육과정 기본·핵심 내용 출제"(상보)

2026학년도 대학수학능력시험 출제위원장이 수능 난이도에 대해 "고교 교육 과정 내용과 수준에 맞춰 적정 난이도 문항을 고르게 출제했다"고 밝혔다. 김창원 위원장은 13일 오전 정부세종청사에서 열린 출제 방향 브리핑에서 "고등학교 교육의 정상화에 도움이 되도록 교육과정의 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제했다"며 "교육과정의 핵심적인 내용일 경우 기본 시험에서 다루어졌더라도 필요한 선에서 질문의 형태와 문제 해결 방식을 바꾸어 출제했다"고 말했다. 김 위원장은 "사교육에서 문제풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항을 배제했다"며 "공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 출제했다"고 전했다.

13일 대학수학능력시험 시작

"교육과정 핵심 내용 중심 출제"

EBS 수능 교재 및 강의와의 연계율은 문항 수를 기준으로 50% 수준이며, 특히 영어의 연계 문항은 모두 EBS 교재의 지문과 주제·소재·요지가 유사한 다른 지문 등을 활용하는 간접 연계 방식으로 출제했다고 말했다.

'사탐런' 우려에 대해서는 유불리가 없도록 출제했다고 밝혔다. 사탐런은 이과 학생이 난도가 높은 과학탐구 대신 사회탐구 영역에 대거 응시하는 현상이다.





이에 대해 김 위원장은 "사탐런 현상은 모든 학생이 기본적으로 자신에게 유리한 과목을 선택하려고 하는 본능이 있는데, 선택과목 유불리 문제가 영역 간 유불리 문제까지 퍼진 형태"라며 "목표 난이도, 작년 수능, 올해 모의평가 결과를 바탕으로 교육과정에 근거해 출제한다면 선택과목 유불리 문제가 없을 것이라 생각한다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

