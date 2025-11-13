SG생활안전, 마이프로틴 ‘피트니스 원더랜드’ 팝업 성료

신제품 7종 첫 공개·네이버 공식 브랜드 스토어 오픈… SHAKE MYPROTEIN 챌린지 프로그램 인기

이틀간 서울 성수동이 '피트니스 축제'로 물들었다. 유럽 1위 스포츠 뉴트리션 브랜드 마이프로틴(MYPROTEIN)이 연중 최대 규모 캠페인인 2025년 11월 11일 슈퍼 세일을 앞두고 선보인 팝업스토어 '피트니스 원더랜드(Fitness Wonderland)'가 2일 성황리에 막을 내렸다.

마이프로틴 팝업스토어 피트니스 원더랜드 전경 / 사진제공 = SG생활안전

이틀간 약 2천여 명의 방문객이 몰린 성수 비컨스튜디오에서는 'Fuel Your Ambition'이라는 마이프로틴의 브랜드 철학이 그대로 구현됐다. 특히 현장의 대표 프로그램인 'SHAKE MYPROTEIN 챌린지'에는 긴 대기 줄이 이어졌으며, 참가자들은 직접 셰이크를 흔들어 단백질 음료를 완성하는 이벤트에 참여하며 브랜드의 긍정적 에너지를 체험했다.

행사에는 말왕, 김성환, 설기관 & 최은총 선수 등 피트니스, 헬스, 라이프스타일 분야에서 활약 중인 다수의 인플루언서들이 현장을 방문해 팔로워들과 실시간으로 소통하며 체험 프로그램에 직접 참여했다. 마이프로틴의 피트니스 커뮤니티 '무브 클럽(Move Club)'은 마이프로틴이 공식 뉴트리션 파트너로 참여하고 있는 '하이록스(HYROX)' 레이스의 프로그램 일부를 체험할 수 있는 하이브리드 트레이닝 세션과, 마이프로틴 앰배서더와 함께하는 데드리프트·바벨 컬 챌린지 및 보디빌딩 포징 세미나로 구성된 리프팅 세션, 그리고 앰배서더와 함께하는 러닝 클럽까지 다양한 프로그램으로 구성됐다. 브랜드와 팬이 함께 어우러진 현장에서는 마이프로틴의 철학이 생생하게 전달됐다.

신제품 7종 출시 / 사진제공 = SG생활안전

SG생활안전은 공식 파트너사로서 이번 행사를 통해 마이프로틴의 신제품 7종을 국내 시장에 공식 공개했다. 단백질 셰이크 4종(맛 : 코코 초코, 요거트 스트로베리, 그래놀라 옥수수, 너티 그레인)과 프로틴 바(Bar) 3종(맛 : 카라멜 초코, 레몬 얼그레이, 딸기 요거트) 등으로 구성된 이번 라인업은 일상 속 다양한 제품을 통한 단백질 섭취로 고객들의 건강한 라이프스타일을 지킨다는 콘셉트로 향후 전개할 라인업 중 첫 번째 런칭 제품이다. 또한 행사 현장에서는 '마이프로틴 네이버 공식 브랜드 스토어' 오픈 소식도 함께 발표됐다. 소비자들은 신제품 7종을 포함한 다양한 제품을 정품 인증된 경로로 구매할 수 있게 되었다.

이에 따라 고객들은 11월 한 달간 마이프로틴 공식 웹사이트에서는 11/11 슈퍼세일 및 블랙 프라이데이 특가전을, 네이버 공식 브랜드 스토어에서는 추가 신제품 출시·프로모션·멤버십 라운지 혜택 등 더욱 풍성한 혜택을 경험할 수 있을 예정이다.

THG 뉴트리션 닐 미스트리(Neil Mistry) CEO는 "마이프로틴의 '피트니스 원더랜드'는 이틀 동안 수천 명의 방문객을 맞이하며 사람들의 상상력을 사로잡았다."라며, "한국은 우리의 글로벌 성장 전략에서 핵심 시장 중 하나로, SG생활안전과의 협업을 통해 한국 소비자들에게 보다 높은 접근성과 신뢰를 제공할 계획"이라고 말했다.





SG생활안전 성정현 대표는 "이번 행사는 단순한 브랜드 체험을 넘어, 유럽 1위 스포츠 뉴트리션 브랜드인 마이프로틴의 공식 파트너사로서 첫걸음을 내딛는 상징적인 순간이었다."라며 "앞으로 한국 소비자들이 글로벌 브랜드를 더 가까이, 더 빠르게 경험할 수 있도록 유통·마케팅·고객 서비스를 아우르는 전략으로 국내 수요에 대응해 나가겠다."라고 말했다.





