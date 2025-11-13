부산항만공사, 중소기업 공동투자형 연구개발사업 쏠쏠하네

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상생협력형 R&D사업, 중소벤처기업부장관상



2019년 후 중소기업 공동연구 71억원 투자

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 중소기업과 상생협력해 공동투자형으로 연구·개발한 사업이 결실을 보고 있다.

공사는 지난 11일 서울 코엑스에서 열린 '2025년 구매연계·상생협력형 R&D사업 유공 시상식'에서 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다고 13일 알렸다.

부산항만공사는 중소기업과의 상생협력 기반 연구개발사업 추진 성과를 평가하는 공동 투자형(상생 협력형) 분야에서 높은 평가를 받아 이번 상을 받았다고 설명했다.

공사는 2019년부터 6년간 해운·항만 분야 중소기업의 기술경쟁력 강화를 위해 71억원을 연구개발 비용을 투자해 17건의 중소벤처기업부 공동 투자형 연구개발사업을 추진해 왔다.

부산항만공사 송상근 사장은 "해운항만 분야 중소기업들은 우수한 기술력을 보유하고 있지만 기술개발 이후 제품 판매 및 판로개척에 많은 어려움을 겪고 있다"며 "공공기관과 중소기업이 함께 성장할 수 있도록 지속적인 공동투자형 기술개발 지원사업을 확대하고 부산항의 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.





부산항만공사는 이번 시상식과 함께 열린 '2025 상생 기술협력 페어' 부대행사에서 ㈜엔키아와 공동연구한 '항만 크레인 와이어로프 상시진단 기술개발'과제 관련 제품을 전시해 눈길을 끌었다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

