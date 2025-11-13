왕십리 역세권 일대, 28층 숙박·상업 복합시설 짓는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28층 규모 복합시설 조성

마이스 관관거점 역할 기대

도시계획도로 새롭게 개설

왕십리 역세권 일대에 상업시설과 호텔을 갖춘 28층 규모의 복합시설이 들어선다.

서울시는 제18차 도시·건축공동위원회를 개최하고 '왕십리역 역세권 활성화사업' 관련한 '성동구 행당동 293-11일대 지구단위계획 결정(안)'을 수정 가결했다고 13일 밝혔다.

왕십리역 역세권 활성화 사업 조감도. 서울시 제공

대상지는 6개 노선이 교차하는 광역 고차 역세권으로, 서울 동북권의 핵심 요충지인 왕십리 광역거점에 위치하고 있다. 주변에는 성동구청과 구의회, 성동경찰서 등 주요 공공기관이 밀집해 있어 공공업무 및 상업·문화 기능이 집중된 곳이다. 현재는 주차장 부지로 이용되고 있다.

이번 결정에 따라 대상지에는 왕십리 일대 관광인프라 확충을 목표로 복합개발이 추진된다. 호텔과 컨벤션, 근린생활시설 등을 갖춘 지하 8층, 지상 28층 규모의 복합시설이 들어설 예정이다. 일대 개발이 완료되면 공공업무와 상업이 어우러진 '마이스(MICE) 관광 거점' 역할을 할 것으로 기대된다.

이번 지구단위계획 결정에 따라 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 내년 상반기 착공, 2028년 준공을 목표로 추진된다.

이외에도 실효됐던 도시계획도로를 새로 개설해 고산자로와 이면도로의 단절 문제를 해소한다. 고산자로변에는 시민이 자유롭게 이용할 수 있는 공개공지 등 열린 공간과 보행로를 마련하고, 상업·문화시설과 연계해 활기찬 거리 환경을 조성한다는 구상이다.





서울시 관계자는 "이번 왕십리역 역세권 활성화 사업을 통해 호텔, 컨벤션, 근린생활시설, 지역필요시설 등이 어우러진 복합기능이 도입되면 왕십리 일대 생활권에 새로운 활력이 생길 것"이라며 "특히 5성급 관광숙박시설의 도입은 동북권의 경쟁력 강화와 광역중심 기능 확립에 큰 역할을 할 것"이라고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

