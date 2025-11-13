'매파' 보스틱 연은총재 퇴임 발표…Fed 내 트럼프 입김 더 세지나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 2월 임기 종료



미 연방준비제도(Fed) 내에서 대표적인 매파(통화 긴축 선호)로 꼽히는 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재가 내년 2월 28일 퇴임한다고 12일(현지시간) Fed가 밝혔다.

보스틱 총재는 연은 총재 중 첫 흑인이자 공개적으로 동성애자임을 밝힌 인물이다. 지난 2017년 6월 애틀랜타 연은 총재에 취임해 내년 2월 5년 임기가 끝난다.

래피얼 보스틱 미 애틀랜타 연방준비은행 총재. 로이터연합뉴스

올해 59세인 보스틱 총재는 나이를 고려하면 한 차례 더 연임이 가능하지만 퇴임을 택한 것이다. 월스트리트저널(WSJ)은 보스틱 총재가 연임이 가능한 상황이지만 과거 공직자 재산 검증과 관련해 Fed 규정을 위반한 의혹이 제기된 바 있었다고 전했다.

애틀랜타 연은 총재는 오는 2027년에 통화 정책을 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 투표권이 생겨 보스틱 총재의 퇴임이 단기 정책 변화에 미치는 영향은 제한적이다. 보스틱 총재는 올해 FOMC 투표권이 없지만, 지난 9월과 10월 두 차례 금리 인하를 지지한다고 밝혔다. 다만 완화적인 통화 정책이 인플레이션을 재점화할 수 있다고 경고했다.

블룸버그 통신 등은 보스틱 총재의 퇴임이 도널드 트럼프 미 대통령이 금리 인하를 요구하며 정치적 압력을 행사하는 상황에서 Fed에 큰 충격을 줄 수 있다고 분석했다. 트럼프 대통령은 연은 총재를 직접 임명하지 않지만 연은 총재는 Fed 이사회의 승인을 받아야 한다. 트럼프 대통령은 제롬 파월 Fed 의장이 금리를 큰 폭으로 인하하지 않는다고 끊임없이 비판해왔다.

앞서 지난 8월 아드리아나 쿠글러 Fed 이사는 임기를 몇 달 남기고 돌연 사임하자 트럼프 대통령은 그 자리에 자신의 측근인 스티븐 마이런 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장을 앉혔다. 또 리사 쿡 Fed 이사 해임을 시도하고 있으며, 일찌감치 파월 의장의 후임자 물색에 나서는 등 Fed를 자신의 입맛에 맞게 개편하려 하고 있다.





한편 차기 Fed 의장 후보 중 한 명으로 꼽히는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 이날 워싱턴D.C.에서 열린 이코노믹 클럽 행사에서 트럼프 대통령이 주장하는 0.5% 금리 인하에 동의한다고 밝혔다. 또 자신이 차기 Fed 의장 후보로 지명된다면 이를 수락하겠다고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

