주말에 뭐 하지?…파주시, 주말 가족 물놀이장 운영 '따뜻한 겨울' 선사

파주시, 매월 일요일 '가족 물놀이장' 운영

경기 파주시는 오는 23일부터 운정다목적체육관과 금촌다목적실내체육관에서 매월 일요일 '가족 물놀이장'을 운영한다고 13일 밝혔다.

파주시가 오는 23일부터 운정다목적체육관과 금촌다목적실내체육관에서 매월 일요일 '가족 물놀이장'을 운영한다. 파주시 제공

이번 프로그램은 시민들의 건강한 여가와 가족 간 소통을 위해 마련됐으며 시민 누구나 가족과 함께 즐길 수 있는 따뜻한 휴식형 여가 활동으로 기획됐다.

'가족 물놀이장'은 ▲운정다목적체육관 수영장(홀수달 네 번째 일요일)과 ▲금촌다목적실내체육관 수영장(짝수달 세 번째 일요일)에서 운영된다. 각 시설에서는 10시부터 17시까지 1부(10~13시), 2부(14~17시)로 나뉘어 가족 단위로 입장할 수 있다.

입장 요금은 성인 7000원, 청소년 5000원, 어린이 4000원이다. 파주시민은 신분증 등 거주 증빙을 지참해야 하며, 관외자는 50% 할증요금이 적용된다. 참여를 원하는 시민은 '네이버 플레이스' 사전 예약 후 현장 결제를 통해 이용할 수 있다.

김경일 파주시장은 "가족 물놀이장이 추운 계절에도 주말에 가족과 함께 몸과 마음을 따뜻하게 녹일 수 있는 공간이 되었으면 좋겠다"고 전했다.

이어 "앞으로도 시민들이 가까운 생활체육시설에서 여가와 건강을 함께 챙길 수 있도록 체육시설 확충과 다양한 프로그램 확대에 노력하겠다"고 밝혔다.





가족 물놀이장의 자세한 일정과 이용 안내는 해당 시설의 누리집을 확인하면 된다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

