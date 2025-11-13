주말에 뭐 하지?…파주시, 주말 가족 물놀이장 운영 '따뜻한 겨울' 선사

파주시, 매월 일요일 '가족 물놀이장' 운영
경기 파주시는 오는 23일부터 운정다목적체육관과 금촌다목적실내체육관에서 매월 일요일 '가족 물놀이장'을 운영한다고 13일 밝혔다.
이번 프로그램은 시민들의 건강한 여가와 가족 간 소통을 위해 마련됐으며 시민 누구나 가족과 함께 즐길 수 있는 따뜻한 휴식형 여가 활동으로 기획됐다.
'가족 물놀이장'은 ▲운정다목적체육관 수영장(홀수달 네 번째 일요일)과 ▲금촌다목적실내체육관 수영장(짝수달 세 번째 일요일)에서 운영된다. 각 시설에서는 10시부터 17시까지 1부(10~13시), 2부(14~17시)로 나뉘어 가족 단위로 입장할 수 있다.
입장 요금은 성인 7000원, 청소년 5000원, 어린이 4000원이다. 파주시민은 신분증 등 거주 증빙을 지참해야 하며, 관외자는 50% 할증요금이 적용된다. 참여를 원하는 시민은 '네이버 플레이스' 사전 예약 후 현장 결제를 통해 이용할 수 있다.
김경일 파주시장은 "가족 물놀이장이 추운 계절에도 주말에 가족과 함께 몸과 마음을 따뜻하게 녹일 수 있는 공간이 되었으면 좋겠다"고 전했다.
이어 "앞으로도 시민들이 가까운 생활체육시설에서 여가와 건강을 함께 챙길 수 있도록 체육시설 확충과 다양한 프로그램 확대에 노력하겠다"고 밝혔다.
가족 물놀이장의 자세한 일정과 이용 안내는 해당 시설의 누리집을 확인하면 된다.
파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
