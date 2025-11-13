제일건설 ‘제일풍경채 계양 위너스카이’ 상업시설 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제일건설 ‘제일풍경채 계양 위너스카이’ 상업시설. 사진=제일건설 제공

제일건설이 인천 계양구 효성동 일원에 공급한 '제일풍경채 계양 위너스카이' 상업시설('디오아제')이 입점을 순조롭게 진행함에 따라 새로운 지역 랜드마크로 떠오를지 주목된다.

제일풍경채 계양 위너스카이의 상업시설은 A, B블록으로 조성되어 있으며, A블록 상업시설은 지상 1~2층, 172개 점포 규모이며, B블록 상업시설과 합쳐 총 200여개 이상 점포의 대규모 상업시설이다.

제일풍경채 계양 위너스카이 상업시설 가운데 A블록은 4천여 평 이상 규모의 시인성이 뛰어난 대형 스트리트형 상가로 조성되는 데다 넓은 개방감의 순환형 공간 설계로 동선을 효율적으로 배치한 것이 특징이다.

MD 구성 역시 남녀노소 전 세대를 아우르는 다채로운 구성과 볼거리, 즐길거리가 가득한 공간으로 구성하며, 규모에 걸맞게 병원, 은행, 마트, 학원 등 필수 상업시설을 비롯해 세련된 외관 설계 디자인을 적용하고, 효율적인 동선 배치를 통해 방문객이 오랫동안 체류할 수 있는 형태로 꾸며진다.

제일건설 '제일풍경채 계양 위너스카이' 상업시설은 배후수요도 풍부하다. 총 1,440세대 규모의 대단지 입주민 고정수요를 독점적으로 확보했으며 인근 1.5km 내 약 3.4만여 세대의 배후수요를 갖추고 있다. 또한, 주변으로 대표 상권이 없는 만큼 향후 주변 수요까지 끌어 모으는 지역 대표 상권으로 발돋움을 할 것으로 기대된다.

주변 앵커시설과의 연계 시너지도 기대된다. 상업시설은 바로 옆으로 사람들을 끌어 모으는 앵커시설인 효성문화공원과 효성수영장이 함께 자리한 만큼 방문객들의 상권 유입도 기대해볼 수 있다.

상가 업계 관계자는 "상업시설의 기본은 꾸준한 방문객이다. 인근 배후수요와 유동인구를 흡수하여 집객력을 확보할 수 있는지가 매우 중요하다"면서 "사람을 끌어 모을 수 있는 키 테넌트(Key Tenant), 및 생활에 필수적인 상업시설이 자리한다면 전체적인 상권 활성화를 기대해볼 수 있다"고 설명했다.

제일건설 '제일풍경채 계양 위너스카이' 주거시설과의 시너지도 기대해볼 수 있다. 단지는 전용면적 59~84㎡ 아파트 1,343가구, 53~82㎡ 오피스텔 97실 총 1,440가구(A블록 아파트 777가구, 오피스텔 97실, B블록 아파트 566가구) 규모다.





단지는 대지면적의 약 30%가량이 조경 면적으로 적용됐으며, 중앙광장, 어린이놀이터, 수경시설, 주민운동시설 등 휴식을 취할 수 있는 공간이 다양한 만큼 입주민의 상업시설으로의 유입도 기대된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

