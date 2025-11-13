정전 10여일 앞두고 산화…故 박석호 일등중사 가족품으로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고인 군번·이름 담은 인식표 함께 발견

6·25 전쟁 당시 정전협정을 10여일 앞둔 상황에서 '적근산-삼현지구 전투'에 참여했다가 22세에 전사한 고(故) 박석호 일등중사(하사)가 72년 만에 가족 품으로 돌아가게 됐다.

국방부 유해발굴감식단은 지난해 11월 강원도 철원 원남면 주파리 일대에서 발굴한 유해의 신원을 국군 제11사단 13연대 소속 고 박 일등중사로 확인했다고 13일 밝혔다. 고인은 올해 15번째로 신원이 확인된 호국영웅이다. 이로써 2000년 4월 유해 발굴사업을 시작한 이래 가족의 품으로 모신 국군 전사자는 총 263명이 됐다.

고인은 1931년 5월 경북 의성군에서 8남매 중 다섯째로 태어났다. 현재 고인의 부모와 남매 모두 세상을 떠났고, 자녀도 없이 전사했기에 유가족인 친조카 박용철(73) 씨 조차 고인의 입대 전 생활은 알 수 없는 상태다.

고인은 1951년 9월 20일 입대해 육군 제1 훈련소(제주)에서 훈련을 수료했으며 이후 국군 제11사단 13연대 소속으로 전선에 투입됐다. 고인이 전사한 적근산-삼현지구 전투(1953년 7월 15~23일)는 국군 제7·1 사단이 주파리 일대에서 중공군 4개 사단의 공격을 격퇴하고 반격으로 전환해 전선을 안정시킨 공방전이다.

고인의 신원확인은 유해 발굴을 경험했던 대대장의 제보, 유해를 수습한 국유단의 전문 조사·발굴팀, 그리고 고인의 이름이 새겨진 인식표가 있었기에 가능했다. 유해와 함께 수습한 인식표에는 음각으로 새겨진 고인의 군번(0642181)과 영문 이름(PAK SEOK HO)이 있었고, 이를 토대로 병적기록부 및 전사자 명부에 기록된 개인정보를 통해 본적지를 추적해 유가족의 소재를 확인할 수 있었다.





이번 '호국의 영웅 귀환' 행사는 유가족의 요청에 따라 이날 대구 남구 유가족(친조카 박용철 씨) 자택에서 열렸다. 유가족 대표인 고인의 친조카 박용철씨는 "명절에 차례를 지낼 때 6·25전쟁 때 전사하신 삼촌이 있다는 사실에 항상 마음 한편에 무언가가 걸리는 게 있었다"면서 "이제 삼촌을 국립묘지에 모실 수 있다니 마음이 놓인다"고 소회를 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

