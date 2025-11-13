AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자랑스런 농어업인 상 조직 활동

부문·장관·도지사 표창 등 영예



진주시는 지난 11일 창원컨벤션센터에서 열린 '제30회 경상남도 농업인의 날' 행사에서 3개 부문, 5명이 수상의 영예를 안았다.

'경상남도 농업인의 날' 행사는 농산물시장 개방 등 어려운 여건 속에서 우리 농업의 미래를 위해 노력하는 농업인을 격려하기 위해 매년 개최하고 있으며, 농어업 발전에 기여한 공이 큰 모범 농업 경영인을 선정해 시상하고 있다.

진주시 제30회 경상남도 농업인의 날 3개 부문 5명 수상 단체 사진.

올해 진주시 수상자는 ▲자랑스런농어업인상 조직 활동 부문 진주 금산농협 공동선별출하회 최갑식 회장 ▲장관 표창 부문 대한한돈협회 진주시지부 박용한 지부장, 농촌지도자 진주시연합회 판문동지회 하진수 회장 ▲도지사 표창 부문 농업회사법인 진주 팜 이병호 대표, 진주바이오산업진흥원 서민경 연구원 등이다.

진주시 관계자는 "우리시는 지난 1992년 제1회 경상남도 자랑스런 농업인 발굴을 시작해 현재까지 28명의 우수 농업인을 발굴하는 등 농업 선도자 육성을 위해 최선을 다해왔다"며 "앞으로도 경남 농업이 대한민국 농업의 선두주자가 될 수 있도록 농업인들의 자생력과 경쟁력 강화를 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





한편 강원도 원주에서 개최된 '농업인의 날' 중앙행사에서는 이학구(문산읍)씨가 철탑산업훈장을 수상하는 등 진주농업의 위상을 드높였다.





