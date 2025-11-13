역삼동 조선 팰리스 호텔 객실 비율 조정…서울시 "관광 수요 맞춰 기업 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 강남구 역삼동 676번지(르네상스호텔) 특별계획구역 전경. 서울시

서울시가 강남구 역삼동 센터필드 웨스트동에 들어선 조선 팰리스 호텔 객실 설치 비율을 조정해 관광수요 변화에 대응한다.

시는 제18차 도시·건축공동위원회를 개최하고 '테헤란로 지구단위계획 및 역삼동 676번지(르네상스호텔) 특별계획구역 세부개발계획 결정(변경)(안)'을 원안가결했다고 13일 밝혔다.

대상지는 지하철 2호선 역삼역과 선릉역 사이 테헤란로 중심부의 센터필드 교차로 인근에 위치한다. 교통 접근성이 우수하다. 해당 부지는 2021년 준공된 센터필드 웨스트동 일부(지하 1~2층, 지상 3~4층, 24~36층)로 현재 조선 팰리스 호텔이 임차해 운영 중이다.

이번 변경은 2016년 세부개발계획 결정 당시 정해졌던 관광숙박시설 객실 설치 비율을 조정하는 것이다. 시는 관광수요 변화에 유연하게 대응하는 한편, 부대시설 설치를 허용해 호텔 운영의 탄력성을 높일 방침이다.

변경된 부대시설 공간은 체류·체험형 관광 수요에 맞춰 K문화를 경험할 수 있는 복합 관광 콘텐츠 공간으로 활용될 예정이다. 이용객과 일반 방문객을 대상으로 '아트 컬렉션 도슨트 투어 프로그램'도 운영해 보유 미술품도 공개한다.





조남준 서울시 도시공간본부장은 "이번 변경으로 관광수요에 맞춰 기업 활동을 지원하고, 강남을 찾는 관광객들에게 세계 수준의 서비스와 차별화된 콘텐츠를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

