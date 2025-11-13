[오늘의신상]SPC삼립, 봉지째 데워 먹는 '1입 포장 호빵'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1인 가구 증가 트렌드 반영

특허 기술 '호찜팩'으로 맛과 편의성↑

SPC삼립이 '1입 포장 호빵'을 출시한다고 13일 밝혔다.

SPC삼립은 최근 1인 가구 증가 트렌드에 따라 삼립호빵을 한 개씩 구매할 수 있도록 해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

'1입 포장 호빵'은 특허 기술이 적용된 '호찜팩' 포장으로 맛과 편의성을 더했다. 봉지째 전자레인지에 그대로 데우면 찜기로 갓 찐듯 촉촉한 호빵을 즐길 수 있다. 호찜팩은 조리 중 포장 내부의 증기 압력이 일정 수준에 이르면 자동으로 배출구가 형성되는 특허 기술로 포장을 미리 뜯지 않아도 되기 때문에 수분이 유지된다.

봉지째 데워 먹는 '1입 포장 호빵'. SPC삼립

'1입 포장 호빵'은 스테디셀러 3종(단팥·야채·피자)과 'K-푸드' 콘셉트로 한식의 풍미를 살린 식사용 호빵 등 총 4종으로 판매된다. 고운 단팥 앙금의 풍미가 매력적인 '정통단팥', 불고기 소스에 각종 야채와 돼지고기를 넣어 감칠맛을 살린 '송송야채', 진한 토마토와 라구 소스에 고기·치즈·햄·스위트콘을 넣은 '알찬피자', 김치와 고기를 듬뿍 넣어 매콤한 김치만두의 맛을 즐길 수 있는 '김치만두호빵' 등이다. 모든 제품은 편의점에서 구매하면 된다.





SPC삼립 관계자는 "혼자서도 간편하고 편리하게 삼립호빵을 즐길 수 있도록 '1입 포장 호빵'을 선보였다"며 "올겨울 일상 속 든든한 한 끼로 삼립호빵과 함께하시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

