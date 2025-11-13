국립한국문학관·성대 동아시아학술원, 업무협약 체결...韓문학 연구 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문학 심화 연구·대중 향유 공동 사업 추진

국립한국문학관과 성균관대학교 동아시아학술원이 12일 한국문학 연구 활성화와 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

() 성균관대학교 동아시아학술원 김경호 이 기념촬영 하고 있다. 국립한국문학관 제공

AD

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲소장 자료의 공동 활용 및 연계사업 ▲한국문학 연구 주제 발굴 및 심화 연구 ▲한국문학 연구 진흥을 위한 인재양성 및 교류 ▲해외 한국학 연구 지원 및 교류 협력 ▲한국문학 연구의 대중 환류를 위한 프로그램 개발 및 운영 등에 협력하기로 했다.

국립한국문학관과 동아시아학술원은 지난 2024년 12월 국립한국문학관 소장 자료를 기반으로 공동학술대회 '미래유산으로서의 한국문학'을 개최한 바 있다. 한국문학 자료와 연구에 대한 협력 성과를 기반으로 향후 양 기관이 소장한 자료에 기초한 공동연구, 프로그램 개발 등의 사업을 확대 추진할 계획이다.

국립한국문학관 관계자는 협약 후 첫 사업으로 "국립한국문학관이 소장한 '조연현 문인편지 모음'의 해제·연구 사업을 진행할 계획"이라고 밝혔다. 국립한국문학관은 2023년 문학평론가 조연현(趙演鉉, 1920~1981)의 유족으로부터 문인 편지를 포함한 1800여점의 자료를 기증받은 바 있다. 1955년 '현대문학'을 창간하고 별세할 때까지 주간을 맡은 조연현 작가가 소장한 문인 편지는 한국문학의 살아있는 기록이라 할 수 있는 귀중한 자료이다.

문정희 국립한국문학관 관장은 "국립한국문학관과 성균관대학교 동아시아학술원은 문화유산전통에 기반한 실물성과 글로벌 중심기관이라는 확장성의 지향을 공유한다. 이번 협약은 양 기관이 더욱 발전적이고 구체적인 성과를 얻는 밑거름이 될 것"이라고 밝혔다.





AD

국립한국문학관은 한국문학 대표기관으로 2019년 설립돼 2027년 개관을 앞두고 있으며, 10만점 이상의 한국문학 자료를 수집하여 관리하고 있다. 개관을 맞이해 전시, 연구, 교육 등 한국문학 진흥과 향유를 위한 다양한 사업을 준비 중이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>