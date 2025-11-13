유진그룹 계열 유진홈센터, 2025 적십자 바자 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

적십자회원유공장 금장 수상

유진홈센터의 집수리 전문 브랜드 에이스하드웨어가 지난 10일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2025 적십자 바자'에 참여했다고 13일 밝혔다.

유진홈센터가 지난 10일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2025 적십자 바자'에 참여해 기념사진을 촬영하고 있다. 유진그룹

2025 적십자 바자는 대한적십자사 여성봉사특별자문위원회가 주관하는 자선바자 행사로 수익금 전액은 지역사회 내 취약계층 지원에 사용된다.

유진홈센터 임직원들은 현장에서 에이스하드웨어 멀티툴, 버킷 등의 상품과 유진홈센터 자체브랜드 SEE의 클린바스 미세모 칫솔, 청소솔 세트, 발매트 등을 시중가보다 합리적인 가격에 판매했다. 특히 SEE 클린바스 시리즈와 발매트는 조기 완판을 기록해 높은 관심을 모았다.

유진홈센터는 꾸준한 기부와 자선활동의 공로를 인정받아 대한적십자로부터 적십자회원유공장 금장을 수상했다. 적십자회원유공장은 사랑과 봉사의 정신을 발휘해 인류의 복지 증진에 기여한 개인 또는 단체에 수여되는 포장이다.





유진홈센터 관계자는 "3년 연속 대한적십자 바자에 참여해 나눔의 가치를 함께 실천할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고, 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

