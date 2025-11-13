천은사, 튀르키예 이브루 X 싱잉볼 '명상의 예술' 세계 최초 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

천은사 국제교류 프로젝트 '명상의 예술' 15일 개최

오는 15일 오후 5시 삼척시 미로면 천은사에서 '명상의 예술(Art in Meditation)' 공연이 열린다.

천은사 국제교류, 명상의 예술 포스터. 삼척시 제공

세계 최초로 튀르키예 전통예술 '이브루(Ebru)' 아티스트와 싱잉볼(Singing Bowl) 명상가가 함께하는 무대로, 깊고 푸른 동해 물결의 흐름과 리듬, 극락보전(極樂寶殿)의 고요함 깨달음을 향한 여정이다.

'명상의 예술'은 파도의 무상함과 신앙의 영원을 잇는 예술적 대화이자, 색과 정신이 한 물결 위에서 싱잉볼의 공명 에너지와 만나는 명상의 순간을 담고 있다.

카디르(H. Kadir Bozok) 작가는 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 튀르키예 전통예술 '이브루' 아티스트로, 포스코미술관과 아시아문화전당, 한국국제교류재단 등에서 전시와 교육을 진행하고 있다.





이채운 명상가는 티베트 싱잉볼 명상 마스터로, 가야산 초우따라 명상센터 원장이자 네팔 히말라야 싱잉볼 지도자로 활동하며 치유와 명상의 예술을 이어가고 있다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

