경과원, 광교·판교 '직장어린이집' 신규원아 모집

경기도경제과학진흥원이 입주기업 임직원의 일·가정 양립을 지원하고 안정적 보육환경을 마련하기 위해 판교 스타트업캠퍼스와 광교테크노밸리 직장어린이집의 내년 신규 원아를 모집한다.

판교 스타트업캠퍼스 직장어린이집은 성남시 판교로 289번길 20에 위치하며, 만 0세부터 4세(2021~2025년생) 영유아를 대상으로 운영된다.

운영시간은 주 5일 오전 7시 30분부터 오후 7시 30분까지다. 모집 대상은 판교테크노밸리 소재 중소기업, 판교테크노밸리 내 기업, 지역주민 순이다.

입학설명회는 오는 18일 오후 2시 판교 스타트업캠퍼스 세미나실 1에서 열린다. 신청은 오는 30일까지 이메일(hanbit17@ihanbit.net)로 받는다. 추첨은 중소기업 원아는 12월2일, 대기업 원아는 12월3일이다.

광교테크노밸리 직장어린이집(광교키즈드림)은 수원시 영통구 광교로 107에 위치하며 만 0세부터 5세(2020~2025년 8월31일생) 영유아대상이다.

모집 대상은 광교테크노밸리 및 광교비즈니스센터 입주기업(기관), 경기도 산하 및 정부 공공기관, 수원 내 인근 기업, 협약 체결 희망 기업 순이다.

모집 기간은 이달 26일부터 다음달 2일까지다. 신청은 어린이집 홈페이지(www.puruni.com/ggtv) 내 '원아모집 신청' 메뉴에서 온라인으로 진행된다. 결과는 다음달 5일 이메일과 문자로 개별 통보되며, 등원일은 내년 3월3일이다.





백인호 경과원 테크노밸리혁신단장은 "직장어린이집은 근로자가 일과 육아를 병행할 수 있는 환경을 조성하고, 기업 복지 경쟁력을 높이는 중요한 기반"이라며 "앞으로도 판교와 광교를 중심으로 도내 근로자와 자녀 모두가 행복한 일터 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





