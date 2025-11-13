'발베니 50년' 공개…롯데마트 보틀벙커, 최대 50% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연중 최대 주류행사 '블랙벙커데이'

26일까지 하반기 일정 진행

잠실점·서울역점·상무점 등 전국 3개 매장



롯데마트가 운영하는 주류 전문 매장 보틀벙커는 오는 26일까지 잠실점, 서울역점, 상무점 등 전국 3개 매장에서 '2025 하반기 블랙벙커데이'를 개최한다고 13일 밝혔다. 블랙벙커데이는 보틀벙커가 상·하반기 두 차례만 선보이는 연중 최대 주류 행사다.

이번 행사에서는 총 2000여종이 넘는 주류 및 연관 상품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다. 행사 카드로 50만원 이상 구매 시 5만원 즉시 할인, 100만원 이상 구매 고객에게는 13만 원 상당의 '리델 벨로제 로제 2P'를 선착순 증정한다.

보틀벙커 서울역점에 블랙벙커데이를 알리는 안내문과 상품이 진열돼 있다. 롯데마트 제공

와인 상품군은 실속형 데일리 와인부터 수백만원을 호가하는 프리미엄 와인까지 폭넓게 구성해 전 품목 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 우선 실속형 와인으로는 인기 연예인 와인으로 유명한 '러시안잭 소비뇽 블랑'을 1만9900원, 프랑스 부르고뉴 샤블리 지역의 '이콰나 샤블리'를 2만9000원, 이탈리아 인기 와인 '신퀀타 꼴레지오네'를 3만1900원에 각각 판매한다. 또 이탈리아 슈퍼투스칸 '오르넬라이아 2022 빈티지'를 32만원에, 유명 샴페인 하우스 '폴 로저'의 '윈스턴 처칠 2018 빈티지'를 39만9000원, 크룩 2011 빈티지를 49만9000원에 만나볼 수 있다.

와인 상품으로는 '모엣샹동 2025 엔드오브이어 리미티드 에디션', '찰스하이직 브륏 리저브' 등 유명 샴페인을 비롯해 '샤또 딸보 2019', '샤또 까망삭 2019' 등 프랑스 보르도 그랑크뤼 등급 와인을 파격가에 선보인다. 위스키는 '히비키 하모니' '야마자키 12년' 등 인기 일본 위스키를 비롯해 '러셀 리저브 13년' '와일드터키 마스터스킵 비콘' '맥캘란 12년 쉐리오크' 등 희귀 버번 위스키와 대표 싱글몰트 위스키까지 다양한 라인업을 준비했다.

초고가 위스키 사전 예약 판매도 병행한다. 영국 팝아트의 거장 피터 블레이크 경과 협업한 '맥캘란 피터 블레이크 다운 투 워크'를 1억3900만원에 선보이며, 발베니 컬렉션 중 가장 희소성이 높으며 국내 단 3병만 입고된 '발베니 50년'도 함께 공개한다. 주류 용품과 페어링 푸드도 풍성한 혜택을 준비했다. 리델, 지허, 글렌캐런 등 인기 브랜드 글라스를 최대 30% 할인 판매하며, 치즈, 스낵, 초콜릿 등 와인과 어울리는 페어링 푸드도 최대 40% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.





박혜진 보틀벙커팀장은 "주류 문화와 트렌드를 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 지속해서 강화해 애주가들에게 새로운 즐거움을 제공하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

